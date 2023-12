10 Jah­re Ver­su­che im Dienst der Wissenschaft

Roland Scherm aus dem Kasen­dor­fer Gemein­de­teil Heubsch (Land­kreis Kulm­bach) ist Öko-Land­wirt aus Lei­den­schaft. Zusätz­lich zu sei­nem nor­ma­len Arbeits­ab­lauf enga­giert er sich auch aktiv, um die Land­wirt­schaft wei­ter­zu­ent­wickeln. Seit 2014 stellt er dar­um sei­ne Flä­chen zu Ver­suchs­zwecken zur Verfügung.

Das Ver­suchs­zen­trum Nord­ost­bay­ern (VZ NO) am Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Bay­reuth-Münch­berg legt auf den Flä­chen soge­nann­te Exakt­ver­su­che im öko­lo­gi­schen Land­bau an. Neben Lan­des­sor­ten­ver­su­chen für Som­mer­ger­ste und Hafer wird auch die Prü­fung ver­schie­de­ner Klee­gras­mi­schun­gen durchgeführt.

Ergeb­nis­se sind Grund­la­ge für Bera­tung Die Ergeb­nis­se die­nen als Bera­tungs­grund­la­ge für die Land­wir­te in der Regi­on und wer­den jähr­lich im Ver­suchs­be­richts­heft „Inte­grier­ter Pflan­zen­bau“ („grü­nes Heft“) ver­öf­fent­licht. Zudem flie­ßen sie auch in die bay­ern­wei­te Aus­wer­tung der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Land­wirt­schaft (LfL) ein.

Für ihr zehn­jäh­ri­ges Enga­ge­ment wur­de die Fami­lie Scherm nun durch den Lei­ter des VZ NO, Peter Scherm, und den Lei­ter des Sach­ge­bie­tes Land­nut­zung, Fried­rich Ernst, geehrt. Sie über­reich­ten eine Urkun­de der Baye­ri­schen Staats­gü­ter und eine klei­ne Stär­kung und bedank­ten sich für die sehr gute, ver­trau­ens­vol­le und hof­fent­lich noch lan­ge Zusammenarbeit.

Ver­suchs­zen­trum Nordostbayern

In Zusam­men­ar­beit mit der LfL, den Baye­ri­schen Staats­gü­tern und dem Sach­ge­biet Land­nut­zung am AELF Bay­reuth-Münch­berg wer­den durch das Ver­suchs­zen­trum Sei­te 2 von 2 Nord­ost­bay­ern (VZ NO) am AELF Bay­reuth-Münch­berg pflan­zen­bau­li­che Exakt­ver­su­che durch­ge­führt. Dabei ste­hen neben Sor­ten­ver­su­chen mit ver­schie­den­sten land­wirt­schaft­li­chen Kul­tu­ren auch Dün­gungs- und Pflan­zen­schutz­fra­gen auf der To-Do-Liste. Geprüft wird an acht Stand­or­ten auf land­wirt­schaft­li­chen Betrie­ben im Dienst­ge­biet des VZ NO. Dies umfasst Ober­fran­ken, die Land­krei­se Tir­schen­reuth und Neu­stadt a.d.Waldnaab sowie die Stadt Wei­den i.d.OPf.