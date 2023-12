Der Markt­platz in Kulm­bach ver­wan­delt sich rund um das erste Advents­wo­chen­en­de in ein gemüt­lich-weih­nacht­li­ches Buden­dorf. Vom 1. bis 3. Dezem­ber erwar­tet die Gäste auf dem Markt­platz eine gro­ße Aus­wahl an hand­ge­ar­bei­te­ten Arti­keln, tol­len Geschenk­ideen und jeder Men­ge kuli­na­ri­schen Köstlichkeiten.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann lädt die Kulm­ba­che­rin­nen und Kulm­ba­cher herz­lich zu einem Bum­mel über den Weih­nachts­markt im Her­zen der Bier­stadt ein: „Unse­re Händ­ler und Aus­stel­ler erfül­len den Besu­chern vie­le Weih­nachts­wün­sche: Ob Weih­nachts­schmuck, tol­le kunst­hand­werk­li­che Uni­ka­te oder selbst gemach­te Lecke­rei­en – auf unse­rem Kulm­ba­cher Advents­markt wird bestimmt jeder fündig!“

Der Kulm­ba­cher Weih­nachts­markt ist vom 1. bis 3. Dezem­ber 2023 zu die­sen Zei­ten geöffnet:

· Frei­tag von 14 bis 20 Uhr (Markt­aus­klang bis 21 Uhr),

· Sams­tag von 10 bis 20 Uhr (Markt­aus­klang bis 21 Uhr) und

· Sonn­tag von 11 bis 19 Uhr.

Offi­zi­ell eröff­net wird der Markt in die­sem Jahr von Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann zusam­men mit dem Kulm­ba­cher Christ­kind und sei­nem Engel am Frei­tag, 1. Dezem­ber 2023, um 17 Uhr auf der Rat­haus­trep­pe. Gemein­sam wer­den sie die wun­der­schö­ne Weih­nachts­be­leuch­tung in Kulm­bachs Innen­stadt anknip­sen und damit den sym­bo­li­schen Start­schuss für den Advents­markt geben. Musi­ka­lisch beglei­tet wer­den sie dabei vom Blech­blä­ser­en­sem­ble des Musik­ver­eins Burghaig.

Dar­über hin­aus ist an allen Markt­ta­gen ein abwechs­lungs­rei­ches Rah­men­pro­gramm gebo­ten – es reicht vom Kin­der­schmin­ken über Mario­net­ten­thea­ter und dem Besuch von „Geschich­ten­er­zäh­le­rin­nen“ bis hin zu Live­mu­sik an den Feu­er­stel­len des Marktes.

Außer­dem hat die Kul­ma Alm mit ihrer Eis­stock­bahn auf dem Markt­platz im Rah­men des Kulm­ba­cher Advents­mark­tes regu­lär geöff­net (Frei­tag und Sams­tag von 11 bis 23.30 Uhr sowie Sonn­tag von 11 bis 21 Uhr).

Vom 1. bis 3. Dezem­ber 2023 erwar­tet die Gäste ein weih­nacht­li­ches Rah­men­pro­gramm rund um den Kulm­ba­cher Advents­markt 2023:

Frei­tag, 01.12.2023

ab 14.00 Uhr Marktbetrieb

17.00 Uhr Eröff­nung auf der Rat­haus­trep­pe mit OB Ingo Leh­mann, dem Kulm­ba­cher Christ­kind, sei­nem Engel und dem Blech­blä­ser­en­sem­ble des Musik­ver­eins Burg­haig. Die Weih­nachts­be­leuch­tung wird eingeschaltet.

anschl. Gemüt­li­ches Markttreiben

18:00 Uhr 1. Kulm­ba­cher Show­tanz­gar­de mit ihrem dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­tanz vor der Rathaustreppe

20.00 Uhr Mark­ten­de – Aus­klang bis 21.00 Uhr

Sams­tag, 02.12.2023

ab 10.00 Uhr Marktbetrieb

13.30 Uhr MVG-Musik­ver­ein Goßmannsdorf/​Main – Standkonzert

14:30 bis 15:15 Uhr Mario­net­ten­thea­ter Operla – Hän­sel und Gretel

16.00 bis 17.00 Uhr Geschich­ten zur Weih­nachts­zeit – gele­sen von „Andrea & Evi“ aus der Schreib­stu­be Franken

17:30 Uhr 1. Kulm­ba­cher Show­tanz­gar­de mit ihrem dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­tanz vor der Rathaustreppe

ab 18.00 Uhr Live-Musik an den Feu­er­stel­len mit „Ran­dom Romantics“

20.00 Uhr Mark­ten­de – Aus­klang bis 21.00 Uhr

Sonn­tag, 03.12.2023

ab 11.00 Uhr Marktbetrieb

14 Uhr „Fly­ing Sticks“ des Mark­gra­fen Spiel­manns­zug Kulm­bach e. V. spie­len auf

14:00 bis 16.00 Uhr Kin­der­schmin­ken auf dem Adventsmarkt

14.30 Uhr Kulm­ba­cher Christ­kind und sei­ne Engel sind vor Ort

16.00 bis 17.00 Uhr Geschich­ten zur Weih­nachts­zeit –gele­sen von „Andrea & Evi“ aus der Schreib­stu­be Franken

17.30 Uhr Live-Musik an den Feu­er­stel­len mit „Anni und Greg“

19.00 Uhr Marktende