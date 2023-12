Autorin Judith Allert stell­te Ecken­ta­ler Grund­schü­lern eini­ge ihrer Wer­ke vor. Fas­zi­niert waren die Kin­der aber auch von ihrem Leben als Schrift­stel­le­rin auf einem Bauernhof.

Krü­mel und Fus­sel tra­gen Dau­er­wel­le. Die bei­den Woll­schwei­ne leben auf dem Bau­ern­hof von Judith Allert nahe Bad Staf­fel­stein. Ihre Besit­ze­rin hegt und pflegt die bei­den Tie­re nicht nur, son­dern hat ihnen auch ein lite­ra­ri­sches Denk­mal gesetzt – schließ­lich ist Allert Autorin von etwa 100 Büchern für Kin­der und Jugend­li­che. Eini­ge ihrer Wer­ke hat sie nun auf Ein­la­dung der Gemein­de­bü­che­rei Ecken­ta­ler Grund­schü­lern vorgestellt.

Unter­halt­sam und kurz­wei­lig sind bei­spiels­wei­se die Aben­teu­er von Jule Bam­bu­le. Autorin Allert hat sie wie Tage­buch­ein­trä­ge ange­legt, ein­ge­bet­tet zwi­schen vie­le humor­vol­le Zeich­nun­gen. So berich­tet Jule von ihrem Leben mit ihrer han­dy­süch­ti­gen Schwe­ster Kla­ra, ihrem klei­nen Bru­der, dem „Zwer­gen­pups“ Len­ny, ihrer Mama auf dem Selbst­op­ti­mie­rungs­trip und ihrem Stief­va­ter Paul, der davon träumt, doch noch den gro­ßen Durch­bruch als Schau­spie­ler zu schaf­fen. Das Cha­os per­fekt machen die indi­sche Lauf­ente Dör­te und Jules Freun­des­kreis, genannt „die Meu­te“. Eben jene Meu­te zieht kurz­fri­stig bei Jule ein, denn ihre Eltern ver­rei­sen und es steht eine Hal­lo­ween­par­ty an. Nun könn­ten die Freun­de die gan­ze Nacht auf­blei­ben, sich nur von Süßig­kei­ten ernäh­ren oder im Schlaf­an­zug ein­kau­fen gehen – doch plötz­lich ist Len­ny ver­schwun­den und im Nach­bar­haus tum­meln sich frag­wür­di­ge Gestalten…

Im Lau­fe ihrer Lesung band die Autorin ihr jun­ges Publi­kum immer wie­der ins Gesche­hen ein. So hat­ten die Kin­der selbst vie­le Ideen, wie sich eini­ge Tage ohne elter­li­che Auf­sicht mit viel Spaß fül­len lie­ßen oder war­um die Nach­barn viel­leicht gar nicht so über­na­tür­lich-gru­se­lig sind, wie Jule und ihre Freun­de den­ken. Außer­dem durf­ten die Kin­der der Autorin vie­le Fra­gen stel­len und erfuh­ren so zum Bei­spiel, dass sie für einen Kin­der­ro­man etwas drei Mona­te braucht, ihr erstes Buch schon wäh­rend des Stu­di­ums ver­öf­fent­lich hat und die Figu­ren aus Jule Bam­bu­le an ihre Nich­ten und Nef­fen ange­lehnt sind. Am mei­sten inter­es­sier­te sich das jun­ge Publi­kum aber für den Bau­ern­hof, die dor­ti­gen Tie­re und den All­tag zwi­schen Hün­din Alma, glück­li­chen Hüh­nern und den Woll­schwei­nen. In der Rea­li­tät, so ver­riet die Autorin, erle­ben die aller­dings weit weni­ger Aben­teu­er als in ihren Büchern – „zum Glück“!