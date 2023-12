Ein Fläsch­chen Köl­nisch Was­ser, Nass­ra­sie­rer oder eine Schla­ger CD… es sind klei­ne Wün­sche, die bedürf­ti­ge Cobur­ger Senior*innen haben – und doch sol­len sie erfüllt wer­den. Des­we­gen ste­hen auch heu­er wie­der Wün­sche­bäu­me für sie im Foy­er des Bür­g­laß­schlöss­chens und im AWO Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus am Bür­g­laß. 330 Wün­sche auf Ster­nen zie­ren die bei­den Bäume.

„Für mich ist das ein wirk­li­ches Her­zens­pro­jekt. Es zeigt, wie wenig es braucht, um Men­schen eine gro­ße Freu­de zu machen“, sag­te 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin als der Baum am Don­ners­tag der Öffent­lich­keit über­ge­ben wor­den ist. Auch er selbst wird heu­er wie­der Wün­sche erfüllen.

Den ersten Wün­sche­baum für Senior*innen gab es im Jahr 2019. Ihn auf­zu­stel­len war die Idee einer Bür­ge­rin, die der Senio­ren­bei­rat umge­setzt hat. „Damals sind wir mit nur 70 Ster­nen gestar­tet, weil wir Sor­ge hat­ten, dass sich nicht genug Men­schen fin­den, die Wün­sche erfül­len wol­len“, erin­nert sich Ant­je Hen­nig aus dem Büro „Senioren&Ehrenamt“. Ihre Sor­ge war unbe­grün­det, denn bin­nen weni­ger Tage waren alle Ster­ne abgenommen.

„Das war danach in allen Jah­ren so und auch in die­sem Jahr wer­den sicher wie­der alle Wün­sche erfüllt. Dafür dan­ke ich den Cobur­ge­rin­nen und Cobur­ger schon jetzt – und natür­lich auch dem Senio­ren­bei­rat“, so Aydin. Das Gre­mi­um hat wie­der die Orga­ni­sa­ti­on rund um die Wün­sche­bäu­me über­nom­men. Mit­glie­der haben sie am Mitt­woch lie­be­voll mit Kugeln aus dem eige­nen Kel­ler geschmückt und wer­den kurz vor Weih­nach­ten die Geschen­ke verteilen.

Sogar in der Coro­na­zeit stan­den Wün­sche­bäu­me in Coburg und der Senio­ren­bei­rat hat sich um sie geküm­mert. „An den Wün­schen lässt sich auch immer ein biss­chen die Welt­la­ge able­sen. Als im ver­gan­ge­nen Jahr zum Bei­spiel die Heiz­ko­sten in die Höhe geschnellt sind, haben sich beson­ders vie­le Men­schen Kuschel­decken gewünscht“, erin­nert sich Ange­la Nie­stroy vom Senio­ren­bei­rat. Dank einer Spen­de eines Cobur­ger Unter­neh­mens konn­te sie noch vie­le wei­te­re Decken für bedürf­ti­ge Senior*innen kaufen.

Die Wün­sche stam­men nicht nur aus Cobur­ger Pfle­ge­hei­men. Die Mit­glie­der des Senio­ren­bei­ra­tes küm­mern sich dar­um, dass auch Men­schen, die noch zu Hau­se woh­nen einen Wunsch frei haben. Dabei wer­den sie zum Bei­spiel von den Tages­pfle­ge­ein­rich­tun­gen oder den Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­häu­sern der AWO unter­stützt. Ganz beson­ders sind die Wün­sche aus dem Hos­piz. Sie sind mit einer Ban­de­ro­le gekenn­zeich­net und soll­ten so schnell wie mög­lich erfüllt wer­den. Die­se Geschen­ke wer­den umge­hend über­bracht. Alle ande­ren brin­gen die Mit­glie­der des Senio­ren­bei­ra­tes kurz vor Weih­nach­ten zu den Wün­schen­den. So haben auch die, die sonst nie­man­den mehr haben, eine klei­ne Bescherung.

Einen Wunsch erfül­len: So geht’s

Die Bäu­me sind zu den Öff­nungs­zei­ten von Bür­g­laß­schlöss­chen (Mon­tag, Diens­tag, Don­ners­tag 8.30 bis 15.30 Uhr, Mitt­woch und Frei­tag 8.30 bis 12 Uhr) und AWO Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus am Bür­g­laß (Mon­tag, Diens­tag, Don­ners­tag, Frei­tag 8 bis 18 Uhr, Mitt­woch 8 bis 13 Uhr, Sams­tag 8 bis 17 Uhr) frei zugäng­lich. Jede*r, der möch­te kann sich einen Wunsch­stern pflücken. Die Geschen­ke soll­ten einen Wert von rund 20 Euro haben und schön ver­packt sein. Bit­te die Geschen­ke bis Mitt­woch, 13. Dezem­ber 2023, im Büro „Senioren&Ehrenamt“ abge­ben (Bür­g­laß­schlöss­chen).