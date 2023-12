Prä­sen­ta­ti­on des Pla­nungs­stan­des für eine Umge­stal­tung des Ver­kehrs­raums von Bis­marck- und Erlan­ger Straße

Der Stadt­rat Bay­reuth hat Ende Okto­ber eine Fort­füh­rung des Bebau­ungs­plan­ver­fah­rens zur Neu­ge­stal­tung des Ver­kehrs­raums von Bis­marck­stra­ße und Erlan­ger Stra­ße beschlos­sen. Die Ver­wal­tung wur­de mit den wei­te­ren pla­nungs­recht­li­chen Schrit­ten und der Betei­li­gung der Öffent­lich­keit beauf­tragt. Vor die­sem Hin­ter­grund fin­det am Mitt­woch, 13. Dezem­ber 2023, ab 18 Uhr, ein Online-Infor­ma­ti­ons­ter­min statt, zu dem inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sich ab sofort anmel­den können.

Die Plan­un­ter­la­gen zum Bebau­ungs­plan­ent­wurf für den fahr­rad­freund­li­chen Umbau von Bis­marck- und Erlan­ger Stra­ße sind ab 4. Dezem­ber 2024 auf der städ­ti­schen Home­page unter https://​www​.osp​.de/​b​a​y​r​e​u​t​h​/​p​l​a​n​/​b​e​t​e​i​l​i​g​u​n​g​.​php abruf­bar. Alter­na­tiv kön­nen sie auch beim Stadt­pla­nungs­amt im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, ein­ge­se­hen wer­den. Wäh­rend der Dau­er der Ver­öf­fent­li­chungs­frist vom 4. Dezem­ber 2023 bis ein­schließ­lich 15. Janu­ar 2024 kön­nen Stel­lung­nah­men zur Pla­nung abge­ge­ben wer­den. Gleich­zei­tig besteht nach vor­he­ri­ger Ter­min­ab­spra­che mit dem Stadt­pla­nungs­amt die Gele­gen­heit, die Pla­nung im Rat­haus zu erörtern.

Ergän­zend zu die­sen indi­vi­du­el­len Mög­lich­kei­ten der Betei­li­gung an der wei­te­ren Pla­nung bie­tet die Stadt Inter­es­sier­ten einen Online-Infor­ma­ti­ons­ter­min am Mitt­woch, 13. Dezem­ber 2023, ab 18 Uhr, an. Dabei wer­den der Sach- und Pla­nungs­stand sowie die Inhal­te der vor­lie­gen­den Pla­nung prä­sen­tiert und erläu­tert. Die Anmel­dung für eine Teil­nah­me an die­sem Online Infor­ma­ti­ons­ter­min, der als ZOOM-Web­i­nar durch­ge­führt wird, ist ab sofort mög­lich. Die Anzahl der Teil­neh­men­den ist auf maxi­mal 500 begrenzt. Die gege­be­nen­falls not­wen­di­ge Beschrän­kung der Teil­neh­men­den erfolgt in Abhän­gig­keit vom Anmeldezeitpunkt.

Die Regi­strie­rung und Anmel­dung für die Teil­nah­me an der Online-Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung ist über nach­fol­gen­den Link möglich:

https://​eu01​web​.zoom​.us/​w​e​b​i​n​a​r​/​r​e​g​i​s​t​e​r​/​W​N​_​2​w​i​I​v​q​k​P​R​f​e​2​t​N​R​a​j​D​f​Gfg.