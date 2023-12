Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Pkw schiebt ande­re Fahr­zeu­ge gegen Autohaus

Ein 21-jäh­ri­ger Fah­rer eines Pkw VW befuhr am 02.12.2023, gegen 02:15 Uhr, die abschüs­si­ge Ten­nen­lo­her Stra­ße in Erlan­gen in west­li­cher Fahrt­rich­tung. Auf­grund vor­herr­schen­der Glät­te brem­ste er nach eige­nen Anga­ben zwar schon früh­zei­tig vor dem Ein­mün­dungs­be­reich zur Für­ther Stra­ße ab, kam jedoch wegen der ver­ei­sten Fahr­bahn nicht mehr recht­zei­tig zum Ste­hen. Der Pkw-Fah­rer rutsch­te kom­plett über die kreu­zen­de Fahr­bahn in das dort befind­li­che Gelän­de eines Auto­hau­ses. Auf die­sem ramm­te er zwei Pkws und schob einen davon gegen das Gebäu­de des Auto­hau­ses. Per­so­nen wur­den hier­bei glück­li­cher­wei­se weder gefähr­det, noch ver­letzt. Nach ersten Schät­zun­gen ent­stand jedoch ein Gesamt­sach­scha­den von ca. 37.000 Euro. Hin­wei­se für eine Fahr­un­tüch­tig­keit des Pkw-Fah­rers erga­ben sich im Zuge der Sach­ver­halts­auf­nah­me nicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Zeu­gen zu Ver­kehrs­un­fall gesucht

Kalch­reuth – Am Mon­tag den 30.11.2023 gegen 17:30 Uhr, befuhr eine Ver­kehrs­teil­neh­me­rin mit ihrem Pkw die Staats­stra­ße 2243 von Kalch­reuth in Rich­tung Wei­her. Im Wald­stück vor Wei­her wur­de sie von einem bis­lang unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer in des­sen Pkw über­holt. Als der unbe­kann­te Ver­kehrs­teil­neh­mer am Ende des Über­hol­vor­gangs wie­der nach rechts vor dem Pkw der Ver­kehrs­teil­neh­me­rin ein­sche­ren woll­te, tou­chier­te er mit der rech­ten Fahr­zeug­sei­te sei­nes Pkw, den Pkw der Ver­kehrs­teil­neh­me­rin im vor­de­ren, lin­ken Bereich. Anschlie­ßend setz­te der unbe­kann­te Ver­kehrs­teil­neh­mer sei­ne Fahrt fort, ohne für eine ord­nungs­ge­mä­ße Scha­dens­re­gu­lie­rung zu sor­gen. Der Ver­kehrs­teil­neh­me­rin ent­stand ein Sach­scha­den im nied­ri­gen vier­stel­li­gen Bereich. Hin­wei­se bit­te unter 09131 760 514 an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit bei win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­sen kam es im Dienst­be­reich der PI Her­zo­gen­au­rach zu meh­re­ren Verkehrsunfällen.

Am Frei­tag­abend kam ein Pkw auf der Staats­stra­ße 2263 in der Nähe von Nan­ken­dorf nach links von der Fahr­bahn ab und über­schlug sich im Stra­ßen­gra­ben. Der Fah­rer blieb unverletzt.

Unsanft aus dem Schlaf geris­sen wur­den meh­re­re Scha­fe auf einem Feld am Hans-Ort-Ring, als am Sams­tag­mor­gen gegen 03.30 Uhr, ein Pkw auf­grund Schnee­glät­te nach rechts von der Fahr­bahn abkam, den Wei­de­zaun durch­brach und in der Her­de zum Ste­hen kam. Bei dem Unfall kamen weder die Fahr­zeug­insas­sen noch die Scha­fe zu Schaden.

Gegen 03.40 Uhr rutsch­te ein Pkw beim Rechts­ab­bie­gen in der Herzo­Ba­se bei nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit auf eis­glat­ter Fahr­bahn gegen einen gepark­ten Pkw. Es ent­stand ledig­lich gerin­ger Sachschaden.

Alle betei­lig­ten Fahr­zeu­ge waren mit Win­ter­rei­fen aus­ge­rü­stet, den­noch gerie­ten sie ins Rutschen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -