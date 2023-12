Der Kunst­ka­len­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim hat eine lan­ge Tra­di­ti­on, die auch in die­sem Jahr fort­ge­führt wird. Für das Jahr 2024 konn­te Kurt Neu­bau­er als Künst­ler gewon­nen wer­den, der in den letz­ten Jah­ren mit sei­ner Agen­tur sechs inter­na­tio­na­le Design­prei­se gewin­nen konnte.

Stadt- und Land­schafts­mo­ti­ve aus der Region

Die Moti­ve sind unter ande­rem Stadt­an­sich­ten von Bam­berg, Eber­mann­stadt und Eggols­heim, Land­schafts­mo­ti­ve aus der Frän­ki­schen Schweiz und Sehens­wür­dig­kei­ten wie das Schloss See­hof in Mem­mels­dorf. „Der Kunst­ka­len­der der VR Bank ist seit Jah­ren ein fester Bestand­teil in den Haus­hal­ten unse­rer Kun­din­nen und Kun­den“, weiß Joa­chim Haus­ner, Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG. „Wir freu­en uns sehr, dass es uns mit Herrn Kurt Neu­bau­er und der Drucke­rei Streit wie­der gelun­gen ist, einen Kalen­der zusam­men­zu­stel­len, der mit regio­na­len Moti­ven durch das Jahr beglei­tet und gleich­zei­tig dem regio­na­len Künst­ler Kurt Neu­bau­er die Mög­lich­keit bie­tet, sei­ne Wer­ke zu präsentieren.“

Aus­stel­lung der Kalen­der­bil­der in der VR Bank in Forchheim

Kurt Neu­bau­er ist Gra­fik-Desi­gner, Illu­stra­tor und Maler. Er grün­de­te 1996 mit Tania Engel­ke die Design-Agen­tur »gra­fik­ate­lier« und arbei­tet in unter­schied­li­chen gestal­te­ri­schen Dis­zi­pli­nen, von klas­si­schen Bro­schü­ren, über die Ent­wick­lung von Ori­en­tie­rungs­sy­ste­men bis zu musea­len Gestal­tungs­kon­zep­ten im Innen und Außen­be­reich. In der Regi­on gestal­te­te er die Logos für die Stadt Forch­heim oder des Pfalz­mu­se­ums Forch­heim. Als Maler inter­es­siert ihn vor allem die Land­schaft. Er führt dem Betrach­ter die – zumin­dest in Tei­len- unver­fälsch­te Natur vor. Auch die Spu­ren des Men­schen fügen sich har­mo­nisch in die Bil­der ein.

Die Bil­der des Kunst­ka­len­ders sind vom 11. Dezem­ber 2023 bis zum 6. Janu­ar 2024 in der Schal­ter­hal­le des Kun­den­zen­trum Forch­heim zu sehen. Sie kann zu den nor­ma­len Schal­ter­öff­nungs­zei­ten besucht wer­den: Mon­tag bis Frei­tag von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16.00 Uhr (bzw. mon­tags und don­ners­tags bis 18.00 Uhr und mitt­wochs von 8.30 bis 12.30 Uhr).