Die SPD-Stadt­rats­frak­ti­on Bam­berg setzt sich für nach­hal­ti­ges Stadt­grün ein. Kon­kret wur­de ein Antrag auf Ein­rich­tung einer neu­en Baum­schu­le gestellt. Die För­de­rung von urba­nem Grün und die nach­hal­ti­ge Gestal­tung des Stadt­bil­des ste­hen im Mit­tel­punkt eines Antrags, den die SPD-Stadt­rats­frak­ti­on heu­te gestellt hat. Ziel ist es, eine städ­ti­sche Baum­schu­le ein­zu­rich­ten bzw. die aktu­el­le aus­zu­bau­en. Die Frak­ti­on unter­streicht die kon­ti­nu­ier­li­che Auf­ga­be des BS und des Gar­ten­am­tes, gro­ße Allee­bäu­me im Stadt­ge­biet zu pflan­zen. Die­se Arbeit wird in den kom­men­den Jah­ren noch wei­ter aus­ge­baut werden.

Aktu­ell ver­fügt die Stadt über eine bestehen­de Baum­schu­le samt benö­tig­ter Tech­nik, die jedoch nicht mehr inten­siv genutzt wird. Ein Allee­baum schlägt mit durch­schnitt­lich 2.500,- Euro zu Buche, wäh­rend eine Jung­pflan­ze, die meh­re­re Jah­re in der Baum­schu­le auf­ge­zo­gen wird, ledig­lich etwa 30,- Euro kostet. Die SPD-Stadt­rats­frak­ti­on argu­men­tiert, dass durch die effi­zi­en­te Nut­zung von städ­ti­schem- bzw. Stif­tungs­ei­gen­tum und die vor­han­de­nen Flä­chen im Umkreis des neu­en Betriebs­hof­stand­orts aus­rei­chend Mit­tel für die Pfle­ge und Pflan­zung der Bäu­me vor­han­den ist. „Gera­de in Zei­ten eines knap­pen Haus­halts ist es ent­schei­dend, Res­sour­cen effi­zi­ent zu nut­zen und vor­han­de­ne Struk­tu­ren zu erhal­ten. Die Ein­rich­tung einer neu­en Baum­schu­le in Bam­berg wäre nicht nur öko­lo­gisch sinn­voll, son­dern auch öko­no­misch ver­ant­wor­tungs­be­wusst“, betont Seba­sti­an Nie­der­mai­er, Frak­ti­ons­mit­glied der SPD- Stadt­rats­frak­ti­on. Die Gärt­ner­stadt Bam­berg unter­streicht die regio­na­le Ver­bun­den­heit und das Bewusst­sein für grü­ne Stadt­ent­wick­lung. Die SPD-Stadt­rats­frak­ti­on hofft auf eine posi­ti­ve Reso­nanz sei­tens des Stadt­rats und die Zustim­mung im zustän­di­gen Gre­mi­um, um gemein­sam die Wei­chen für eine nach­hal­ti­ge Zukunfts­be­grü­nung Bam­bergs zu stellen.