Die Bun­des­re­gie­rung unter­stützt mit der Breit­band­för­de­rung den Aus­bau digi­ta­ler Infra­struk­tur in den Gebie­ten, in denen sich der pri­vat­wirt­schaft­li­che Aus­bau nicht lohnt. Hier­zu för­dert die Bun­des­re­gie­rung mit finan­zi­el­len Mit­teln ent­spre­chen­de loka­le Pro­jek­te. Die Mit­tel aus dem För­der­pro­gramm stellt das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les und Ver­kehr zur Verfügung.

„Gleich vier Gemein­den aus mei­nem Wahl­kreis kön­nen sich über eine 50-pro­zen­ti­ge För­de­rung ihres Giga­bit­aus­baus freu­en“, kün­digt der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz an. „Die Erschlie­ßung von unter­ver­sorg­ten Adres­sen im Gemein­de­ge­biet kön­nen nun Schlüs­sel­feld, Königs­feld, Wei­lers­bach und der Markt Hei­li­gen­stadt angehen.“

Mit dem Zuwen­dungs­be­scheid trägt der Bund in der Stadt Schlüs­sel­feld die Hälf­te der ver­an­schlag­ten Gesamt­ko­sten von 6.093.000 Euro, also 3.046.500 Euro. In Königs­feld wer­den 2.232.000 Euro geför­dert (Gesamt­ko­sten 4.464.000 Euro), in Wei­lers­bach 1.174.500 Euro (Gesamt­ko­sten 2.349.000 Euro).

Der Kom­mu­na­le Eigen­be­trieb Breit­band Markt Hei­li­gen­stadt kann den Giga­bit­aus­bau mit einer Bun­des­för­de­rung über 400.500 Euro vor­an­trei­ben (Gesamt­ko­sten 801.000 Euro).

„Die Grund­la­ge einer digi­ta­len Gesell­schaft sind lei­stungs­fä­hi­ge Breit­band­net­ze, die allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, Unter­neh­men und öffent­li­chen Ein­rich­tun­gen in Deutsch­land zur Ver­fü­gung ste­hen müs­sen. Des­halb ist es wich­tig und rich­tig, dass der Bund hier einen Bei­trag lei­stet“, so Schwarz abschließend.