Lions Club Forch­heim, Prä­si­dent Roland Pfi­ster und Beauf­trag­ter für den Frie­dens­pla­kat Wett­be­werb Peter Dyck

In die­sem Jahr orga­ni­sie­ren die Lions Clubs zum 36. Mal den inter­na­tio­na­len Friedensplakatwettbewerb.

Er steht heu­er unter dem Mot­to „Mut zu träu­men“. Lions Clubs Inter­na­tio­nal führt die­sen Wett­be­werb durch, um jun­ge Men­schen auf die Bedeu­tung des Frie­dens welt­weit hin­zu­wei­sen. Unter­stützt durch die ört­li­chen Clubs, neh­men inzwi­schen welt­weit mehr als 600 000 Kin­der und Jugend­li­che im Alter von 11 bis 13 Jah­ren an dem Wett­be­werb teil. In Forch­heim waren es in die­sem Jahr 86 Schü­le­rin­nen und Schü­ler des Ehren­bürg-Gym­na­si­um (EGF) und des Her­der-Gym­na­si­um (HGF).

Es gibt 4 Wett­be­werbs­run­den: 1. die loka­le Ebe­ne, 2. die Distrikt-Ebe­ne Bay­ern Nord, 3. die Deutsch­land-Ebe­ne und 4. die Inter­na­tio­na­le Ebe­ne. Der Lions Club Forch­heim führt zum 16. Mal den Wett­be­werb in Zusam­men­ar­beit mit dem EGF und zum fünf­ten Mal mit dem HGF durch. Die zustän­di­gen Kunst­er­zie­he­rin­nen des EGF sind Frau Specht und Frau Dün­kel-Schren­ker, des HGF Frau Erhorn-Feser.

Im Rah­men der Preis­ver­lei­hung im Kun­den­zen­trum der VR Bank Bam­berg-Forch­heim in Forch­heim wur­den die dies­jäh­ri­gen Sie­ger ver­kün­det. Die dies­jäh­ri­gen Sie­ger sind: 1. Platz Sara-Ali­ena Taut, HGF und Emmie Pimen­tel, HGF 2. Platz Fran­zis­ka Leder, HGF und Emmi Groh­mann, EGF 3. Platz Simon Denk, EGF und Jose­phi­ne Kom­ma, EGF 4. Platz Seba­sti­an Michels, EGF und Anika Rekov, HGF

Die Pla­ka­te von Sara-Ali­ena Taut, Emmie Pimen­tel, Emmi Groh­mann und Simon Denk neh­men am Ent­scheid auf der Distrikt Ebe­ne teil.

Die VR-Bank Bam­berg-Forch­heim ver­tre­ten durch Fili­al­be­reichs­lei­ter Felix Fiet­zeck unter­stützt den Wett­be­werb und stif­ten die Prei­se für die drei ersten Plät­ze. Für die 4. Plät­ze stif­ten das EGF und das HGF die Buch­prei­se. Graf Bene­dikt von Bent­zel stif­tet zusätz­lich für die ersten und zwei­ten Sie­ge­rin­nen einen frei­en Ein­tritt für sie und ihre Fami­lie in den Erleb­nis­park Schloss Thurn.