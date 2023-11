Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Laden­die­be ent­wen­den hoch­wer­ti­ge Dro­ge­rie­markt­ar­ti­kel – Täterfestnahme

COBURG. Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men am Mitt­woch­nach­mit­tag in einer Dro­ge­rie im Stadt­ge­biet zwei geor­gi­sche Laden­die­be fest. Die­se ver­such­ten Dro­ge­rie­ar­ti­kel im Wert von über tau­send Euro aus dem Laden­ge­schäft zu entwenden.

Die 53 und 27 Jah­re alten geor­gi­schen Laden­die­be betra­ten am Mitt­woch die Dro­ge­rie­markt­fi­lia­le in der Cal­len­ber­ger Stra­ße. Im Geschäft pack­ten sie hoch­wer­ti­ge Rasier­klin­gen und Auf­sät­ze für elek­tri­sche Zahn­bür­sten im Wert von 1075,45 Euro in meh­re­re Kul­tur­beu­tel und ver­such­ten die­se aus dem Markt zu tra­gen. Den Mit­ar­bei­tern der Dro­ge­rie fie­len die Laden­die­be aller­dings auf. Beim Ver­las­sen des Geschäf­tes spra­chen die­se die bei­den Geor­gi­er auf den Dieb­stahl an, wor­auf hin die­se ver­such­ten zu Fuß zu flüch­ten. Die bei­den Män­ner konn­ten vom Ver­kaufs­per­so­nal bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe fest­ge­hal­ten wer­den. Die Beam­ten nah­men die Män­ner, die in Deutsch­land kei­nen Wohn­sitz haben, vor­läu­fig fest.

Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Coburg führ­ten Cobur­ger Poli­zi­sten die bei­den Laden­die­be am Don­ners­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter zur Prü­fung der Haft­fra­ge vor. Die­ser erließ gegen die bei­den Män­ner, die bereits ein­schlä­gig poli­zei­lich in Erschei­nung getre­ten sind, Unter­su­chungs­haft­be­feh­le. Die Geor­gi­er lie­fer­ten die Beam­ten in unter­schied­li­che ober­frän­ki­sche Justiz­voll­zugs­an­stal­ten ein.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Diebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Dieb­stahl im Drogeriemarkt

Kro­nach: Gegen eine 16-jäh­ri­ge Frau aus dem Raum Küps lau­fen aktu­ell Ermitt­lun­gen wegen Laden­dieb­stahls. Die Beschul­dig­te hielt sich am Mitt­woch­nach­mit­tag in einem Kro­na­cher Dro­ge­rie­markt auf und wur­de von einer Zeu­gin dabei beob­ach­tet, wie sie eine Packung künst­li­che Wim­pern und einen Augen­brau­en­stift in ihre Jacken­ta­sche steck­te. Beim Ver­las­sen des Mark­tes wur­de die Frau auf den Dieb­stahl ange­spro­chen. Die Laden­die­bin zeig­te sich hier­auf gestän­dig und hän­dig­te das Die­bes­gut im Wert von 7,40 Euro aus.

Poli­zei sucht flüch­ti­gen Ladendieb

Kro­nach: In einem Dro­ge­rie­markt im Ham­mer­mühl­weg kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 14:55 Uhr zu einem Laden­dieb­stahl. Ein jun­ger Mann hat­te sich zur besag­ten Zeit im Markt auf­ge­hal­ten beim Ver­las­sen des Geschäfts die Waren­si­che­rungs­an­la­ge aus­ge­löst. Nach Anspra­che durch eine Markt­mit­ar­bei­te­rin hän­dig­te der Mann eine Anti-Pickel-Crè­me im Wert von 4,25 Euro aus und rann­te im Anschluss in Rich­tung Kro­na­cher Sied­lung davon. Der Tat­ver­däch­ti­ge wird wie folgt beschrie­ben: ca. 30 Jah­re alt, 165–170cm groß, blon­de Haa­re, Base-Cap mit gol­de­nem Emblem. Der Mann trug eine aus­ge­wa­sche­ne Blue­jeans und eine rost­far­be­ne Bom­ber­jacke. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Rechts vor links missachtet

Schnecken­lo­he: Im Bereich der Kreuzwegstraße/​Hir­ten­weg kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag zu einem Vor­fahrts­un­fall mit rund 4000,- Euro Gesamt­scha­den. Eine 22-jäh­ri­ge Frau aus dem Gemein­de­be­reich befuhr mit ihrem Opel Vec­tra die Kreuz­weg­stra­ße in nörd­li­che Rich­tung. An der Ein­mün­dung in den Hir­ten­weg über­sah die Fah­re­rin eine von rechts kom­men­de, bevor­rech­tig­te Audi-Fah­re­rin und kol­li­dier­te mit die­ser im Ein­mün­dungs­be­reich. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer blie­ben unver­letzt. Am Opel ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 1000,- Euro. Die Scha­dens­hö­he am Audi liegt bei rund 3000,- Euro.