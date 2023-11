Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Mädels auf Diebestour

BAM­BERG. Mitt­woch­nach­mit­tag konn­te eine Ange­stell­te eines Geschäfts in der Haupt­wach­stra­ße zwei 10-Jäh­ri­ge Mäd­chen dabei beob­ach­ten, wie sie sich immer wie­der ver­däch­tig umschau­ten, mit­ein­an­der tuschel­ten und immer mehr Ware in ihre Taschen steck­ten. Die Bei­den ver­lie­ßen den Laden, ohne die Kos­me­tik und Süßig­kei­ten im Wert von ca. 100 Euro zu bezahlen.

Zwei Stun­den spä­ter wur­de eine 16-Jäh­ri­ge in einem Laden in der Fleisch­stra­ße beim Laden­dieb­stahl erwischt. Sie hat­te Geträn­ke im Wert von ca. 5 Euro in ihre Jacken­ta­sche gesteckt.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Aus einem Fahr­rad­kä­fig eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Alten Sei­le­rei wur­de in der Zeit zwi­schen Sams­tag, 18.11.2023 und Mitt­woch, 22.11.2023 ein sil­ber­nes Moun­tain­bike der Mar­ke Hai­bike im Wert von 200 entwendet.

Ein 20-Jäh­ri­ger stell­te am Frei­tag­abend, 24.11.2023 sein grü­nes Moun­tain­bike der Mar­ke Cube am Bahn­hofs­vor­platz in der Lud­wig­stra­ße ab. Als er es am Diens­tag­nach­mit­tag wie­der abho­len woll­te, war das Fahr­rad im Wert von ca. 200 Euro weg.

Ein vor dem Cla­vi­us Gym­na­si­um abge­stell­tes und abge­sperr­tes schwar­zes Trek­king­rad wur­de in der Zeit zwi­schen Sams­tag, 25.11.2023 und Sonn­tag, 26.11.2023 ent­wen­det. Das Fahr­rad der Mar­ke Tri­umph hat einen Wert von ca. 650 Euro.

Zu den Fahr­rad­dieb­stäh­len nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt Täter­hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Fuß­gän­ger ange­fah­ren und beleidigt

BAM­BERG. Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 13:30 Uhr bog ein Unbe­kann­ter mit sei­nem Maz­da von der Luit­pold­stra­ße in die Mit­tel­stra­ße ein und über­sah dabei einen 34-Jäh­ri­gen Fuß­gän­ger und es kam zum Zusam­men­stoß. Statt sich um den leicht ver­letz­ten Fuß­gän­ger zu küm­mern, zeig­te der Auto­fah­rer ihm den Mit­tel­fin­ger und ent­fern­te sich vom Unfall­ort. Der 29-Jäh­ri­ge konn­te sich das Kenn­zei­chen mer­ken, wodurch der Unfall­ver­ur­sa­cher ermit­telt wer­den konnte.

Zeu­gen und E‑S­coo­ter-Fah­rer gesucht

BAM­BERG. Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 17:15 Uhr befuhr eine 60-Jäh­ri­ge mit ihrem Hyun­dai die Pödel­dor­fer Stra­ße. An der Kreu­zung Pfarr­feld­stra­ße kam es zu einem Unfall mit einem Unbe­kann­ten E‑S­coo­ter-Fah­rer. Bei dem Zusam­men­stoß fiel der Scoo­ter-Fah­rer zu Boden, stand auf und setz­te sei­ne Fahrt fort. An dem Hyun­dai ent­stand ein Scha­den in Höhe von 1.500 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach dem unbe­kann­ten E‑S­coo­ter-Fah­rer und Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

BMW ange­fah­ren

BAM­BERG. Sams­tag, 25.11.2023 zwi­schen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr wur­de ein auf dem Park­platz eines Super­mark­tes am Graf-Stauf­fen­berg-Platz abge­stell­ter sil­ber­ner BMW ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

EBRACH. Von einer Bau­stel­le neben der Staats­stra­ße 2258 in Rich­tung Buch ent­wen­de­ten Unbe­kann­te eine gelb-graue Wacker Rüt­tel­plat­te im Wert von etwa 14.000 Euro. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich zwi­schen Diens­tag­nach­mit­tag, 14 Uhr, und Mitt­woch­mor­gen, 7 Uhr. Die etwa 1200 Kilo schwe­re Bau­ma­schi­ne wur­de offen­sicht­lich mit einem Kran verladen.

Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

Zu nach­fol­gend auf­ge­führ­ten Unfall­fluch­ten wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, Zeu­gen gesucht:

HALL­STADT. Zwi­schen Mon­tag­abend und Diens­tag­mor­gen rich­te­te ver­mut­lich der Fah­rer eines Lkw einen Scha­den von ca. 1.000 Euro am Vor­dach eines Anwe­sens in der Lich­ten­fel­ser Straße/​Am Sport­platz an. Der Scha­dens­ver­ur­sa­cher fuhr ein­fach weiter.

HIRSCHAID. Gegen die vor­de­re lin­ke Stoß­stan­ge eines in der Jäger­stra­ße am rech­ten Fahr­bahn­rand gepark­ten Pkw, BMW, stieß ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer. Obwohl durch den Anstoß ein Scha­den von ca. 4.000 Euro ent­stand, ent­fern­te sich der Fahr­zeug­füh­rer, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nachzukommen.

Wer hat am Mitt­woch, zwi­schen 4.00 Uhr und 12.30 Uhr, Beob­ach­tun­gen gemacht?

HALL­STADT. Scha­den von ca. 500 Euro rich­te­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer an, als er am Mitt­woch­mor­gen, zwi­schen 6 und 8 Uhr, gegen die Mau­er­ecke einer Gara­ge in der Miche­lin­stra­ße stieß. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

BUT­TEN­HEIM. Eine böse Über­ra­schung erleb­te am Mitt­woch ein Fahr­zeug­be­sit­zer. Als er gegen 10 Uhr mit sei­nem in der Orts­stra­ße „Amsel­steig“ gepark­ten Pkw, Sko­da Fabia, weg­fah­ren woll­te, muss­te er fest­stel­len, dass die Fah­rer­tü­re ein­ge­dellt und der Tür­griff Krat­zer auf­wies. Offen­sicht­lich stieß ein Ver­kehrs­teil­neh­mer beim Wen­den oder Ran­gie­ren gegen das schwar­ze Auto und rich­te­te dabei einen Scha­den von etwa 2.000 Euro an. Am Pkw konn­ten gel­be Lack­an­haf­tun­gen fest­ge­stellt werden.

WALS­DORF. Eine Anzei­ge wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens von der Unfall­stel­le kommt auf eine 40-jäh­ri­ge Kia-Fah­re­rin zu, die am Mitt­woch­nach­mit­tag in der Fried­hofstra­ße gegen die Dach­rin­ne eines Anwe­sens stieß. Ohne anzu­hal­ten und sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern fuhr die Kia-Fah­re­rin wei­ter. Jedoch beob­ach­te­te ein Zeu­ge die Unfall­flucht und notier­te das Kenn­zei­chen. Nach erfolg­ter Hal­ter­fest­stel­lung konn­te die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe die Unfall­ver­ur­sa­che­rin an der Wohn­adres­se antref­fen. Am Pkw wur­de ein fri­scher Unfall­scha­den festgestellt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

An der Bau­stel­len­ein­fahrt einen Sat­tel­zug übersehen

Hall­stadt. Am Mitt­woch­mor­gen woll­te die 42-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines VW bei der Anschluss­stel­le Hall­stadt auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth auf­fah­ren. Dabei kam sie auf dem ver­kürz­ten Ein­fä­de­lungs­strei­fen in der Bau­stel­le zum Still­stand. Beim Anfah­ren mit gleich­zei­ti­gem Spur­wech­sel über­sah sie lei­der einen Sat­tel­zug auf der Haupt­fahr­bahn und es kam zu einem seit­li­chen Streif­vor­gang. Nie­mand wur­de ver­letzt, die Fahr­zeu­ge blie­ben fahr­be­reit und der Sat­tel­zug sogar unbe­schä­digt. Am VW wird der Scha­den jedoch auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Beim Auf­fahr­un­fall leicht verletzt

Hall­stadt. Am Mitt­woch­nach­mit­tag fuhr der 21-jäh­ri­gen Fah­rer eines Lkw auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt. Lei­der bemerk­te er zu spät, dass vor ihm die ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer stark abbrem­sen muss­ten, schaff­te es nicht mehr recht­zei­tig und fuhr einen vor­aus­fah­ren­den Audi mit 44-jäh­ri­gem Fah­rer leicht hin­ten auf. Der Geschä­dig­te wur­de dabei leicht ver­letzt, muss­te aber nicht in ein Kran­ken­haus. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Schwer über­la­de­ner Lkw rast mit 70 durch Bau­stel­le und Unfallstelle

Hirschaid/​Pommersfelden. Am Vor­tag berich­te­ten wir über den Unfall, bei wel­chem ein mit Split bela­de­ner Laster in der Bau­stel­le auf der B505 ins Ban­kett geriet, umkipp­te und die gesam­te Ladung im Gra­ben ver­schüt­te­te. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me und Vor­be­rei­tung der Ber­gung bemerk­ten Poli­zei­be­am­te von der Schwer­last­kon­troll­grup­pe einen Sat­tel­zug, der mit stark über­höh­ter Geschwin­dig­keit durch die auf 30 km/​h begrenz­te Bau­stel­le und direkt an der Unfall­stel­le vor­bei raste. Der Sat­tel­zug konn­te wenig spä­ter ange­hal­ten wer­den. Beim Aus­le­sen des Tacho­gra­phen kam her­aus, dass der Fah­rer trotz mehr­fa­cher und ein­deu­ti­ger Beschil­de­rung und win­ter­li­chen Ver­hält­nis­sen mit sat­ten 70 km/​h durch die gesam­te Bau­stel­le und auch direkt an der Unfall­stel­le vor­bei­gerauscht war. Bei der nähe­ren Kon­trol­le trau­ten die Beam­ten ihren Augen nicht, da der Lkw trotz teil­ba­rer Ladung mit über 48 Ton­nen mehr als 20 Pro­zent über­la­den war. Meh­re­re Rei­fen waren beschä­digt und müs­sen als sicher­heits­re­le­van­ter Man­gel vor der Wei­ter­fahrt aus­ge­tauscht wer­den. Auf­grund der erheb­li­chen Über­la­dung hät­te die­se Fahrt einen Schwer­trans­port bean­tra­gen müs­sen, wel­cher für die­se Strecke selbst bei Erfül­lung aller Auf­la­gen auf­grund der Brücken­bau­wer­ke gar nicht mehr geneh­mi­gungs­fä­hig ist. Wei­ter­hin wur­den noch meh­re­re Ver­stö­ße gegen die Sozi­al­vor­schrif­ten (Lenk- /​Ruhezeiten) fest­ge­stellt. Die Wei­ter­fahrt muss­te unter­sagt wer­den. Den Fah­rer erwar­tet nun ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot und auch gegen den Unter­neh­mer wur­de ein Buß­geld­ver­fah­ren mit zusätz­li­cher Ver­mö­gens­ab­schöp­fung auf­grund des ille­ga­len Zuge­winns die­ses Trans­por­tes eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Fahr­rad­dieb­stahl

Bad Staf­fel­stein. In der Zeit von Frei­tag, 24.11.2023, 13:30 Uhr bis Mon­tag, 27.11.2023, 17:30 Uhr ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Bahn­hof­stra­ße am Vor­platz des Bahn­ho­fes ein schwarz-grü­nes Moun­tain­bike der Mar­ke Ghost, wel­ches ein 20jähriger Mann dort am Fahr­rad­ab­stell­platz abge­stellt hat­te. Das Fahr­rad war mit­tels eines Spi­ral­schlos­ses gesi­chert, auch das Schloss wur­de von dem unbe­kann­ten Täter mit­ge­nom­men. Es ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den von ca. 300 Euro. Zeu­gen die zur Tat­zeit Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gung an Kraftfahrzeug

Lich­ten­fels. Am Mitt­woch­nach­mit­tag teil­te eine 45-jäh­ri­ge Frau der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels die Sach­be­schä­di­gung an ihrem Pkw der Mar­ke Sub­aru, wel­cher in der Sonn­lei­te geparkt war, mit. Ein unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te in der Zeit von Mitt­woch, 15.11.202, 12:00 Uhr bis Frei­tag, 17.11.2023, 16:45 Uhr den Tür­griff der Bei­fah­rer­sei­te. Hier­bei brach eine Hal­te­rung des Tür­griffs und es ent­stan­den diver­se klei­ne Lack­schä­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 250 Euro. Zeu­gen die Hin­wei­se zu der Sach­be­schä­di­gung geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Vor­sätz­li­che Körperverletzung

Burg­kunst­adt / Lkr. Lich­ten­fels. Am Diens­tag, gegen 23:30 Uhr, gerie­ten zwei jun­ge Män­ner in einer Bar in der Bahn­hof­stra­ße in Streit, wobei ein 20-Jäh­ri­ger einen 25-Jäh­ri­gen gegen einen Bar­hocker schub­ste. Gegen Mit­ter­nacht tra­fen die bei­den „Streit­häh­ne“ in der Stra­ße „Am Bahn­hof“ aber­mals auf­ein­an­der, wor­auf­hin der Jün­ge­re den Älte­ren schließ­lich zwei Trep­pen­stu­fen hin­un­ter­schub­ste. Der Mann wur­de bei dem Sturz glück­li­cher­wei­se nur leicht­ver­letzt. Den 20-jäh­ri­gen Mann erwar­ten nun Anzei­gen wegen vor­sätz­li­cher Körperverletzung.