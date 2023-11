In Bewe­gung kommen

Ein Fami­li­en­got­tes­dienst mit vie­len bun­ten Aktio­nen rund um das neue Jah­res­the­ma der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim „In Bewe­gung kom­men“: dazu laden die evan­ge­li­sche Kir­chen­ge­mein­de Kir­ch­rüs­sel­bach und die Dia­ko­nie am 10. Dezem­ber ein. Beginn ist um 16 Uhr in der St. Jako­bus­kir­che, St.-Jakobus-Straße, 91338 Igens­dorf-Kir­ch­rüs­sel­bach. „Kir­che kun­ter­bunt“ wird dann erleb­bar an den unter­schied­li­chen Sta­tio­nen, die auf die Gottesdienstbesucher_​innen war­ten. Gestal­tet wer­den sie von Mit­ar­bei­ten­den der Dia­ko­nie, der Dia­ko­nie-Kita Jako­bus und der Kir­chen­ge­mein­de. Außer­dem sorgt die Kir­chen­band für schwung­vol­le Musik und die Män­ner­grup­pe Jako­bus für einen klei­nen „Weih­nachts­markt“ im Anschluss an den Got­tes­dienst, bei dem sich die Gäste stär­ken kön­nen. Herz­li­che Ein­la­dung an alle gro­ßen und klei­nen Interessierten!