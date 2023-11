Ab Sams­tag, den 02.12.2023, 10 Uhr bis Sonn­tag, den 03.12.2023, ca. 14 Uhr

Im Zuge des bevor­ste­hen­den Abbruchs des Ram­pen­bau­werks der Hoch­brücke Bay­reuth stadt­ein­wärts von der B2 auf die Sophi­an-KolbStra­ße ist es erfor­der­lich, die unten­lie­gen­de Bun­des­au­to­bahn A9 für den öffent­li­chen Ver­kehr im Zeit­raum von Sams­tag den 02.12, um 10 Uhr bis Sonn­tag, den 03.12.2023, um vor­aus­sicht­lich 14 Uhr voll zu sperren.

Zum Ein­rich­ten der Voll­sper­rung wird der Ver­kehr bereits ab ca. 7 Uhr in bei­den Fahrt­rich­tun­gen auf jeweils eine Fahr­spur ein­ge­engt. Das Aus­fah­ren von der A9 in bei­den Fahrt­rich­tun­gen an der Anschluss­stel­le Bay­reuth-Nord wird ab die­sem Zeit­punkt nicht mehr mög­lich sein. Ein­zel­ne Fahr­strei­fen wer­den sonn­tags ab ca. 14 Uhr wie­der für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben. Die voll­stän­di­ge Frei­ga­be aller Fahr­strei­fen inkl. der Anschluss­stel­le Bay­reuth-Nord erfolgt vor­aus­sicht­lich ab ca. 17 Uhr.

Um auf­kom­men­de Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen zu mini­mie­ren, wird eine weit­läu­fi­ge Umlei­tungs­strecke ein­ge­rich­tet. Die Umlei­tungs­strecke ver­läuft über die A70, A73, A6 und A93 und wird ent­spre­chend aus­ge­schil­dert sein. Zusätz­lich wird wäh­rend der Abbruch­ar­bei­ten der Ver­kehr auf der Hoch­brücke Bay­reuth stadt­ein­wärts gesperrt.

Die Sper­rung beginnt sams­tags ab ca. 7 Uhr und endet sonn­tags um ca. 14 Uhr. Die Ver­kehrs­teil­neh­mer des städ­ti­schen Ver­kehrs wer­den gebe­ten, die bestehen­de Umlei­tungs­strecke über die Bind­la­cher Alle, Bind­la­cher Stra­ße und Wei­her Stra­ße zu nutzen.

Für auf­tre­ten­de Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH des Bun­des alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und bei den für das Wochen­en­de vor­her­ge­sag­ten Wet­ter­ver­hält­nis­sen um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.