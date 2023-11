Am ver­gan­ge­nen Sams­tag spiel­te die erste Damen­mann­schaft der DJK Eggols­heim in Bay­reuth gegen die Gast­ge­be­rin­nen vom BSV 98 Bay­reuth II. Es war ein span­nen­des Spiel zu erwar­ten, denn die bei­den Mann­schaf­ten befin­den sich in der Tabel­le der Lan­des­li­ga Nord-Ost seit Beginn der Sai­son auf nah bei­ein­an­der lie­gen­den Tabellenplätzen.

Die Eggols­hei­me­rin­nen haben sich nicht durch die aus­wär­ti­ge Kulis­se und die anwe­sen­den Bay­reu­ther Fans ver­un­si­chern las­sen und star­te­ten ener­gie­ge­la­den und moti­viert in den ersten Satz. So konn­te zwi­schen­zeit­lich ein Punk­te­vor­sprung von 7 Punk­ten erzielt wer­den, der die Gast­ge­be­rin­nen dann aber wach­ge­rüt­telt hat. Die Bay­reu­the­rin­nen hol­ten Punkt für Punkt auf und die DJK gewann schließ­lich mit nur noch vier Punk­ten Vor­sprung den ersten Satz 21:25.

Das Hoch der Heim­mann­schaft setz­te sich im zwei­ten Satz fort, in wel­chem sie immer um ein paar Punk­te die Nase vor­ne hat­ten und somit den zwei­ten Satz auch letzt­lich 25:20 gegen Eggols­heim gewin­nen konnten.

Dass die Damen der DJK Eggols­heim sich aber nicht auf­ga­ben und wei­ter­hin auf dem Spiel­feld prä­sent waren, zeig­ten sie dann im Satz 3 und 4. Mit sou­ve­rä­nen Spiel­zü­gen und einem kla­ren Spiel­auf­bau gelang es den Eggols­hei­me­rin­nen sich gegen die Gast­ge­be­rin­nen vom BSV durch­zu­set­zen. Star­ke Auf­schlag­se­ri­en, prä­zi­ses Stel­lungs­spiel, gute Block­ak­tio­nen und eine sta­bi­le Feld­ab­wehr führ­te die DJK schließ­lich mit 15:25 und 17:25 zum 1:3 Sieg gegen BSV 98 Bay­reuth II.

Mit viel Jubel und loben­den Wor­ten des Trai­ners Tho­mas Wüst­ner wur­de die­ser Aus­wärts­spiel­tag und der gelun­ge­ne Sieg gefei­ert. Die­se posi­ti­ve Ener­gie wer­den die Eggols­hei­me­rin­nen sich bewah­ren und die­se dann auch beim kom­men­den Heim­spiel­tag am 10. Dezem­ber 2023 ver­su­chen gewinn­brin­gend für sich einzusetzen.