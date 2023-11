Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Mit Pkw in den Gegen­ver­kehr gerutscht

Kalch­reuth – Am Diens­tag, gegen 06:30 Uhr, befuhr ein 44-Neun­kirch­ner mit sei­nem Pkw die die Erlan­ger Str. in Rich­tung Herolds­bach. Auf­grund der teils schnee­be­deck­ten Fahr­bahn geriet sein Pkw trotz Win­ter­rei­fen ins Rut­schen, gelang­te auf die Gegen­fahr­bahn und kol­li­dier­te dort fron­tal mit dem Pkw eines 52-jäh­ri­gen Herolds­ber­gers. Glück­li­cher­wei­se blie­ben bei­de Fahr­zeug­füh­rer bei der Fron­tal­kol­li­si­on unver­letzt. Bei­de Pkws waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. An den Pkws ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Glas­schei­be an Haus­tü­re eingeschlagen

Bai­er­s­dorf – Am Diens­tag, gegen 18:00 Uhr, wur­de in der Merz­bach­er Str. 2A durch bis­lang unbe­kann­te Täter, der Glas­ein­satz der Haus­tü­re ein­ge­schla­gen. Zur Tat­zeit klin­gel­te es an der Haus­tü­re des Anwe­sens. Als sich die Eigen­tü­me­rin auf dem Weg zur Haus­tü­re befand, ver­nahm sie einen lau­ten Schlag und sah anschlie­ßend den ein­ge­schla­ge­nen Glas­ein­satz der Haus­tü­re. Sie öff­ne­te sofort die­se und konn­te ledig­lich einen Jugend­li­chen auf der gegen­über­lie­gen­den Stra­ßen­sei­te fest­stel­len. Die­ser gab jedoch an, dass er unbe­tei­ligt war und meh­re­re unbe­kann­te Jugend­li­che weg­ren­nen sah. An der Haus­tü­re ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Poli­zei Erlan­gen-Land bit­tet den der­zeit unbe­kann­ten jugend­li­chen Tat­zeu­gen, bzw. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen oder den unbe­kann­ten Tätern geben kön­nen, sich mit der Dienst­stel­le unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.