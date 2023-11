Win­ter­zeit bedeu­tet Schnee, Frost und Eis. Für Auto­fah­rer ist auf den win­ter­li­chen Stra­ßen nun erhöh­te Vor­sicht gebo­ten. Für siche­re Stra­ßen auch bei wid­ri­gen Wet­ter­ver­hält­nis­sen sor­gen die 30 Beschäf­tig­ten des Kreis­bau­ho­fes des Land­krei­ses Bamberg.

Bereits vor dem ein­set­zen­den Berufs­ver­kehr küm­mern sie sich dar­um, dass der Weg frei bleibt! Täg­lich von 2:30 bis 21:00 Uhr, auch an den Wochen­en­den wird Kilo­me­ter um Kilo­me­ter geräumt und gestreut. Dafür ste­hen acht land­kreis­ei­ge­ne Win­ter­dienst­fahr­zeu­ge zur Ver­fü­gung, vier Lkw und vier Uni­mogs. Zusätz­lich sind vier Fahr­zeu­ge von Sub­un­ter­neh­mern für die ent­fern­ten Strecken im west­li­chen Land­kreis (Stei­ger­wald) und im öst­li­chen Land­kreis (Jura) im Dienst.

Der Kreis­bau­hof bzw. der Land­kreis ist für das Kreis­stra­ßen­netz mit einer Strecken­län­ge von ca. 300 km ver­ant­wort­lich, dazu kom­men noch ca. 50 km stra­ßen­be­glei­ten­de Rad­we­ge. Hin­ter der Bewäl­ti­gung die­ser Strecke steckt viel Pla­nung und Ein­satz. So rüstet sich der Kreis­bau­hof z. B. schon im Som­mer für die kal­te Jah­res­zeit und lagert 2.500 Ton­nen Streu­salz zen­tral in der Salz­hal­le ein, in Königs­feld sichert ein wei­te­res Salz­si­lo die Versorgung.

Die Beschäf­tig­ten des Kreis­bau­hofs sind tech­nisch gut gerü­stet. Aber auch die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen sie bei ihrer Arbeit unter­stüt­zen und sich für die eisi­gen Stra­ßen­ver­hält­nis­se wapp­nen, in dem sie recht­zei­tig die Win­ter­rei­fen mon­tie­ren, mehr Zeit für die Weg­strecke im Berufs­ver­kehr ein­pla­nen und genug Stra­ßen­brei­te zum Räu­men frei las­sen, da die par­ken­den Autos den Win­ter­dienst unnö­tig behindern.