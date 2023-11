Die Malz­fa­brik Wey­er­mann® in Bam­berg ist stolz, die Ver­öf­fent­li­chung einer völ­lig über­ar­bei­te­ten und erwei­ter­ten Aus­ga­be des Buches The Wey­er­mann® Alma­nac of World Beer Recipes bekannt zu geben. Das Buch ist das Pro­dukt einer drei­jäh­ri­gen Kol­la­bo­ra­ti­on von Tho­mas Kraus-Wey­er­mann und Horst Dorn­busch. Es wird in eng­li­scher Spra­che im elek­tro­ni­schen For­mat auf der Brau­Be­via­le 2023 (28. – 30. Novem­ber) in Hal­le 1, Stand 403 vorgestellt.

Der Alma­nach ist nach Dark Lagers (Master Bre­wers Asso­cia­ti­on, 2018) und Unter­gä­rig und Dun­kel (Fach­ver­lag Hans Carl, 2020) die drit­te Buch­ko­ope­ra­ti­on der bei­den Autoren. Tho­mas ist Geschäfts­füh­rer der Spe­zi­al­malz­fa­brik Wey­er­mann® in Bam­berg sowie ein welt­weit aner­kann­ter Malz- und Brau­ex­per­te. Horst ist ein ehe­ma­li­ger Brau­er und der Grün­der von Cere­vi­sia Com­mu­ni­ca­ti­ons LLC, einer Bera­tungs- und Con­tent-Mar­ke­ting-Fir­ma in der inter­na­tio­na­len Brau­in­du­strie mit Sitz in Wil­liams­burg, Vir­gi­nia, USA. Gemein­sam blicken die Autoren auf ins­ge­samt fast hun­dert Jah­re Erfah­rung im Brau­we­sen zurück, die in ihr jüng­stes, bahn­bre­chen­des Werk ein­ge­flos­sen sind. Zusätz­lich ist das digi­ta­le Buch mit fast 200 Fotos und Gra­fi­ken reich­lich illustriert.

Das Werk beginnt mit einer gut ver­ständ­li­chen, auf prak­ti­sche Brau­er aus­ge­rich­te­ten, 150-sei­ti­gen Zusam­men­fas­sung des neue­sten Wis­sen­stan­des in der Bier­her­stel­lung. Die­ser Abschnitt behan­delt The­men wie die Che­mie von Hop­fen, Malz und Brau­was­ser; Brau­pro­zes­se für ver­schie­de­ne Sud­haus- und Kel­ler­kon­fi­gu­ra­tio­nen; den Umgang mit Hefe; Bier­sti­le und Rezep­tu­ren; Lage­rung und Fass­rei­fung; sowie die sen­so­ri­schen Aspek­te der Bierbewertung.

Der 300-sei­ti­ge Kern des Buches ist eine breit gefä­cher­te Aus­wahl von 170 gete­ste­ten Bier­re­zep­ten mit Brau­an­lei­tun­gen und Zuta­ten­li­sten. Die­ses Rezept­sor­ti­ment erstreckt sich von eini­gen mit­tel­al­ter­li­chen Bier­sti­len über die Klas­si­ker, die wäh­rend der Indu­stri­el­len Revo­lu­ti­on ent­stan­den sind, bis hin zu den vie­len Inno­va­tio­nen der moder­nen Craft-Brau­er. Zusätz­lich wer­den sogar eini­ge krea­ti­ve Rezep­te der Autoren vor­ge­stellt. Es fol­gen drei prak­ti­sche Listen mit Hun­der­ten von Roh­stof­fen und deren Spe­zi­fi­ka­tio­nen, mit denen Brau­er ihre eige­nen Bier­re­zep­te kom­po­nie­ren kön­nen. Schließ­lich run­det ein Regi­ster den Inhalt des Buches ab. Kurz­um, die­ser umfas­sen­de Füh­rer durch die welt­wei­te Brau­pra­xis ist eine unver­zicht­ba­re und zeit­ge­mä­ße Ergän­zung in allen ein­schlä­gi­gen Referenzbibliotheken.

Der Alma­nac wird wäh­rend der Brau­Be­via­le am Wey­er­mann® Stand (Hal­le 1, Stand 403) zur Ein­sicht zur Ver­fü­gung ste­hen und kann ab näch­ster Woche im Wey­er­mann® Online Shop (https://​shop​.wey​er​mann​.de) in den For­ma­ten DIN A4 (524 Sei­ten) und US-Let­ter-Size (535 Sei­ten) zum Lesen und Pri­vat­drucken her­un­ter­ge­la­den wer­den. Preis: 89,90 €