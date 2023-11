Das Jahr 2023 stand im Fran­ken­wald auch im Zei­chen des fünf­zig­jäh­ri­gen Jubi­lä­ums des Natur­parks. Etli­che Ver­an­stal­tun­gen zum The­ma sowie eine Baum­pflanz­ak­ti­on waren im Jah­res­ver­lauf ange­setzt. Letz­te­re wur­de nun­mehr in vie­len Natur­park-Kom­mu­nen mit dem Jah­res­zeit gerech­ten Ein­pflan­zen der Bäu­me abge­schlos­sen. Auch der Markt Bad Steben hat­te sich um einen Jubi­lä­ums­baum bewor­ben der die­ser Tage vom Bau­hof gesetzt wurde.

Die Stel­le ist pro­mi­nent, denn die Win­ter­lin­de steht jetzt am „Wach­sen­den Denk­mal“ an der Schö­nen Aus­sicht wel­ches anläss­lich des 25. Jah­res­ta­ges der Deut­schen Ein­heit 2015 dort auf­ge­stellt wor­den ist und an die Ereig­nis­se der Jah­re 1989 und 1990 erin­nern soll. Die Skulp­tur des Künst­ler­paa­res Maria Vill und David Mann­stein ist aus Streck­me­tall gefer­tigt und erin­nert so an den ein­sti­gen Grenz­zaun wel­cher die Deut­schen von­ein­an­der trenn­te. Bür­ger­mei­ster Bert Horn begut­ach­te­te die­ser Tage den Stand­ort der neu­en Lin­de, der einen wei­ten Aus­blick bis ins Thü­rin­ger Land bietet.