Es geht vor­an am Para­de­platz: Die Arbei­ten im Fahr­bahn­be­reich des Para­de­plat­zes sind abge­schlos­sen. Das Fon­tä­nen­feld inclu­si­ve der Brun­nen­tech­nik in der Tief­ga­ra­ge ist bereits instal­liert und war­tet auf die Inbe­trieb­nah­me. Der Platz­be­reich sowie die Stahl­bau­ar­bei­ten für die Über­da­chun­gen wer­den im näch­sten Jahr fertiggestellt.

Seit dem 24. Novem­ber 2023, ist die Nürn­ber­ger Stra­ße am Para­de­platz in Rich­tung Kreis­ver­kehr als Ein­bahn­stra­ße wie­der für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben: Dann ist eine Zufahrt von der Nürn­ber­ger Stra­ße in Rich­tung Klosterstraße/​Marktplatz wie­der mög­lich. Die Bus­um­lei­tung und Hal­te­stel­len­ver­le­gung bleibt wei­ter­hin unver­än­dert bestehen.