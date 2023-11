Haus­halts­aus­schuss im Land­tag erteilt Projektfreigabe

Ver­la­ge­rung von 85 siche­ren und zukunfts­fä­hi­gen Arbeits­plät­zen im Rah­men der Heimatstrategie

„Den wei­te­ren Pla­nun­gen für das Behör­den­zen­trum in Markt­red­witz steht nun nichts mehr im Weg: der Haus­halts­aus­schuss im Land­tag hat sei­ne Pro­jekt­frei­ga­be erteilt. So wer­den künf­tig 60 Beschäf­tig­te der Staat­li­chen Füh­rungs­aka­de­mie für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten und 25 Beschäf­tig­te des Lan­des­am­tes für Digi­ta­li­sie­rung, Breit­band und Ver­mes­sung in einem moder­nen Neu­bau unter­ge­bracht. Die Maß­nah­me ist Teil der erfolg­rei­chen Hei­mat­stra­te­gie und eine Stär­kung für die Stadt Markt­red­witz und die gesam­te Regi­on Fich­tel­ge­bir­ge “, freut sich Finanz- und Hei­mat­staats­se­kre­tär Mar­tin Schöf­fel anläss­lich des Beschlus­ses des Aus­schus­ses für Staats­haus­halt und Finanz­fra­gen des Baye­ri­schen Land­tags zur Errich­tung eines dau­er­haf­ten gemein­sa­men Dienst­ge­bäu­des für das „Kom­pe­tenz­zen­trum För­der­pro­gram­me“ der Staat­li­chen Füh­rungs­aka­de­mie für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten sowie für das „Ser­vice­zen­trum eGo­vern­ment Bay­ern­Ser­ver“ des Lan­des­am­tes für Digi­ta­li­sie­rung, Breit­band und Ver­mes­sung in Marktredwitz.

Land­wirt­schafts­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber: „Wir bie­ten den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern der Staat­li­chen Füh­rungs­aka­de­mie für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten mit dem neu­en Ämter­ge­bäu­de in Markt­red­witz im schö­nen Fich­tel­ge­bir­ge eine wun­der­ba­re Arbeits­um­ge­bung mit her­vor­ra­gen­der Infra­struk­tur. Die­ser Neu­bau zusam­men mit dem Ser­vice­zen­trum Bay­ern­ser­ver schafft ein effi­zi­en­tes, bür­ger­freund­li­ches Ver­wal­tungs­zen­trum, von dem bei­de Insti­tu­tio­nen pro­fi­tie­ren. Alles in allem stär­ken wir damit den länd­li­chen Raum und rücken mit der so erwei­ter­ten FÜAK die Land­wirt­schaft noch mehr in die Mit­te der Gesell­schaft. Das freut mich als Land­wirt­schafts­mi­ni­ste­rin sehr.“

Im Rah­men der Hei­mat­stra­te­gie des Frei­staats Bay­ern zur Behör­den­ver­la­ge­rung ent­steht in Markt­red­witz im neu­en Stadt­teil „Ben­ker-Are­al“ in der Innen­stadt ein gemein­sam genutz­tes Dienst­ge­bäu­de für 60 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des „Kom­pe­tenz­zen­trums För­der­pro­gram­me“ der Staat­li­chen Füh­rungs­aka­de­mie für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten und 25 Beschäf­tig­te des „Ser­vice­zen­trums eGo­vern­ment Bay­ern­Ser­ver“ des Lan­des­am­tes für Digi­ta­li­sie­rung, Breit­band und Ver­mes­sung. Nach der Pro­jekt­frei­ga­be durch den Haus­halts­aus­schuss kön­nen die wei­te­ren Pla­nun­gen zur Errich­tung des Neu­baus als Pas­siv­haus in Holz-Hybrid-Bau­wei­se nun erfolgen.

Das „Ser­vice­zen­trum eGo­vern­ment Bay­ern­Ser­ver“ des Lan­des­am­tes für Digi­ta­li­sie­rung, Breit­band und Ver­mes­sung berät staat­li­che Behör­den bei der Kon­zep­ti­on, Ent­wick­lung und Durch­füh­rung von IT-Ver­fah­ren im eGo­vern­ment-Bereich. Das „Kom­pe­tenz­zen­trum För­der­pro­gram­me“ der Staat­li­chen Füh­rungs­aka­de­mie für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten wickelt baye­ri­sche För­der­pro­gram­me aus dem Bereich der Land­wirt­schaft, etwa zur Struk­tur­för­de­rung, Markt­struk­tur und Pro­dukt­bei­hil­fe sowie die Bie­nen­för­de­rung und die För­de­rung von Erzeu­ger­or­ga­ni­sa­tio­nen Obst und Gemü­se zen­tral ab. Ziel­grup­pen sind in erster Linie Unter­neh­men der Land- und Ernäh­rungs­wirt­schaft, Selbst­hil­fe­ein­rich­tun­gen und berufs­stän­di­sche Organisationen.

Der­zeit sind die bei­den Dienst­stel­len vor­über­ge­hend noch im Ost-West-Kom­pe­tenz­zen­trum in Markt­red­witz untergebracht.