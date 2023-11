Am ersten Advents­wo­chen­en­de fin­det der Weih­nachts­markt statt. Das Pro­gramm bie­tet High­lights für alle Altersgruppen.

„Euer Christ­kind lädt euch nun zum Weih­nachts­markt ein – und ihr sollt mir alle will­kom­men sein“ – mit die­sen Wor­ten eröff­net tra­di­tio­nell das Ecken­ta­ler Christ­kind den Weih­nachts­markt rund um das Rat­haus. In die­sem Jahr spricht Christ­kind Sina Deu­er­lein die­se magi­schen Wor­te am Sams­tag, 2. Dezem­ber, um 16 Uhr. Zur Eröff­nung hält außer­dem Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le ein kur­zes Gruß­wort – und dann beginnt der Buden­zau­ber! Für alle, die zur Eröff­nung nicht per­sön­lich da sein kön­nen, über­trägt die Markt­ge­mein­de den Pro­log live auf ihrem Instagram-Kanal.

Am 2. Dezem­ber hat der Weih­nachts­markt von 16 bis 21 Uhr geöff­net, am 3. Dezem­ber von 14 bis 19 Uhr. Mehr als 40 Buden war­ten auf die Besu­cher – vie­le wer­den von Ecken­ta­ler Ver­ei­nen betrie­ben. Dort gibt es Kuli­na­ri­sches von Glüh­wein über Kaf­fee bis zu Lan­gos und Spi­ral­kar­tof­feln, aber auch weih­nacht­li­che Deko und Geschenk­ar­ti­kel. Eini­ge Buden haben sich auch Ange­bo­te zum Mit­ma­chen für Groß und Klein über­legt. Die Stän­de, die sich vor allem an Kin­der und Fami­li­en rich­ten, fin­den sich wie im Vor­jahr auf der Ecken­ta­ler Stra­ße rund um das Karussell.

An bei­den Tagen gibt es ein Büh­nen­pro­gramm mit viel Musik. Am Sonn­tag wird um 17.45 Uhr am klei­nen Brun­nen vor dem Rat­haus­ein­gang das Frie­dens­licht bei einer kur­zen Andacht mit Pfar­re­rin Ste­fa­nie Gras­ruck ver­teilt. Am Sonn­tag fin­den zwi­schen 15 und 18 Uhr gemüt­li­che Fahr­ten mit der Pfer­de­kut­sche durch Eschen­au statt. Weih­nachts­bäu­me zu kau­fen gibt es wie jedes Jahr bei Fami­lie Mös­ner aus Thuis­brunn. Am Sams­tag zwi­schen 16.30 und 17.30 Uhr ver­teilt die Fair­trade-Steue­rungs­grup­pe außer­dem fai­re Scho­ko-Niko­läu­se an die Kin­der und fai­re Rezept­ideen an die Erwachsenen.

Auch die Gemein­de­bü­che­rei hat sich wie­der ein Pro­gramm über­legt: Kin­der kön­nen dort Weih­nachts­plät­zen ver­zie­ren, der Weih­nachts­mann liest an bei­den Tagen um 17 Uhr eine Geschich­te vor und gemein­sam mit dem Montesso­ri Kin­der­haus fin­det eine Bastel­stun­de statt (Sams­tag 16 bis 18 Uhr, Sonn­tag 15 bis 17 Uhr). Auch die Mit­ar­bei­ter des Jugend­bü­ros haben sich eini­ges für die jun­gen Besu­cher aus­ge­dacht: Es gibt Ker­zen­zie­hen, das belieb­te Ren­tier-Rodeo und erst­mals eine eige­ne Jugend-Area.

An den Frei­ta­gen vor Weih­nach­ten fin­den außer­dem wie­der die X‑Mas After Work Par­tys statt. Am 8. Dezem­ber ist der Aus­rich­ter die HG Ecken­tal, am 15. Dezem­ber über­neh­men die Bur­schen aus Brand und am 22. Dezem­ber die Kär­wa­bo­um Eckenhaid.

Alle Infor­ma­tio­nen zum Weih­nachts­markt inklu­si­ve Pro­gramm und zu Christ­kind Sina fin­den sich auch auf der Home­page der Markt­ge­mein­de Ecken­tal unter www​.ecken​tal​.de.