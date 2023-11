Am Sams­tag, 2. Dezem­ber, lädt unser Nacht­wäch­ter-Ehe­paar Vin­zent und Kuni wie­der zum abend­li­chen Rund­gang durch Forch­heims dunk­le Gas­sen ein.

Im Schein der Later­nen gehen die Besucher*innen mit Vin­zent, einem hart­ge­sot­te­nen, ehe­ma­li­gen Söld­ner des Drei­ßig­jäh­ri­gen Krie­ges, der sich jetzt als Wäch­ter der Nacht ver­din­gen muss, durch die Alt­stadt. Doch Vin­zent ist dem Bie­re oft­mals all­zu gut zuge­tan, was dazu führt, dass sein treu­es Ehe­weib Kuni sei­nen Dienst ver­rich­ten muss. Und so trifft man die bei­den des Nachts in den Gas­sen, wenn es heißt: „Kommt Ihr Leut und lasst Euch sagen, die Uhr will gleich Zwöl­fe schlagen…“.

Beginn ist um 19 Uhr, Treff­punkt an der Forch­hei­mer Kai­ser­pfalz, eine Anmel­dung ist nicht nötig. Erwach­se­ne zah­len 9 Euro, Kin­der (bis 12 Jah­re) zah­len 4,50 Euro.