Der Ver­ein aus dem Aisch­tal und der 43-jäh­ri­ge Spie­ler­trai­ner ver­stän­dig­ten sich auf eine vor­zei­ti­ge Been­di­gung der gemein­sa­men Zusam­men­ar­beit. Auch Co-Trai­ner Mar­co Rieß­land wird nicht mehr im Tri­kot des FC Wacker Trails­dorf auf­lau­fen. Am Sonn­tag vor rund einer Woche stand das Trai­ner­ge­spann bei der 1:4‑Niederlage gegen den FC Pom­mers­fel­den letzt­ma­lig auf dem Feld. Erkan Esen und Mar­co Rieß­land stan­den seit einem Jahr im Dienst des FC Wacker und schaff­ten in der ver­gan­ge­nen Sai­son über die Rele­ga­ti­on den Klas­sen­er­halt in der Kreis­klas­se 3. In der lau­fen­den Sai­son ran­giert der Ver­ein der­zeit auf dem 13. Tabel­len­platz und damit auf einem Relegationsplatz.

Kon­stan­ti­nos Dimit­ra­ko­pou­los, 1. Vor­sit­zen­der des FC Wacker Trailsdorf:

„Erkan Esen kam nach dem Abschluss­trai­ning vor dem Pom­mers­fel­den-Spiel auf uns zu und bat um ein Gespräch. In die­sem infor­mier­te er uns über die Been­di­gung der gemein­sa­men Zusam­men­ar­beit zur Win­ter­pau­se. Die­sem Wunsch ent­spra­chen wir als Ver­ein. Die Grün­de für die Been­di­gung der Zusam­men­ar­beit lie­gen vor allem in der unge­nü­gen­den Trai­nings­si­tua­ti­on, die sich in den letz­ten Mona­ten abzeich­ne­te und der man­geln­den Ein­stel­lung man­cher Spie­ler selbst. Wir kön­nen sei­nen Schritt abso­lut nach­voll­zie­hen und haben ihm des­halb auch kei­ne Stei­ne in den Weg gelegt. Gleich­zei­tig möch­ten wir uns bei Erkan und Mar­co für ihren uner­müd­li­chen Ein­satz im Sin­ne des Ver­eins in der letz­ten und aktu­el­len Sai­son aus­drück­lich bedan­ken. Wir wün­schen bei­den sowohl in sport­li­cher als auch beruf­li­cher Hin­sicht maxi­ma­len Erfolg.“

Die Nach­fol­ge für die schei­den­den (Spieler-)Trainer ist mit einer inter­nen Lösung bereits gefun­den. Kon­stan­ti­nos Dimit­ra­ko­pou­los und der bis­he­ri­ge Mann­schafts­ka­pi­tän Mar­cell Möni­us wer­den nach der Win­ter­pau­se die noch aus­ste­hen­den Spie­le und Trai­nings­ein­hei­ten lei­ten. “Wir haben uns bewusst für eine inter­ne Nach­fol­ge­re­ge­lung ent­schie­den, um damit den geplan­ten Weg, den wir in der kom­men­den Sai­son ein­schla­gen wol­len, noch kon­se­quen­ter vor­an­zu­trei­ben“, so der sport­li­che Lei­ter Patrick Roppelt.

Sein erstes Spiel nach der Win­ter­pau­se bestrei­tet der FC Wacker Trails­dorf am 17. März bei der SpVgg Stegaurach/​Waizendorf.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​wacker​-trails​dorf​.de/