Online-Ver­an­stal­tung am 07. Dezem­ber 2023: „Job Tur­bo – Ihre Chan­ce auf Arbeits­kräf­te“ – Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te für die Beschäf­ti­gung Geflüch­te­ter in Ihrem Betrieb

Am Don­ners­tag, den 7. Dezem­ber 2023 von 14.00 bis 15.30 Uhr fin­det eine Online-Ver­an­stal­tung für Arbeit­ge­ber zum The­ma „Job Tur­bo – Ihre Chan­ce auf Arbeits­kräf­te“ statt. Vor­ge­stellt wer­den die umfang­rei­chen Ser­vice­an­ge­bo­te für Unter­neh­men wie z. B. bei der Suche nach geeig­ne­ten Bewer­bern, sowie deren sprach­li­cher und beruf­li­cher Qua­li­fi­ka­ti­on oder der Ermitt­lung von Poten­zia­len im Hin­blick auf geeig­ne­te Beschäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten für Geflüch­te­te in Betrie­ben. Gleich­zei­tig gibt es Infos zu Mög­lich­kei­ten der berufs­be­glei­ten­den Qua­li­fi­zie­rung und ver­schie­de­ner Sprach­lern­op­tio­nen, die auch bei einer zunächst ein­fa­che­ren Beschäf­ti­gung viel­fäl­ti­ge Ent­wick­lungs­chan­cen für Mit­ar­bei­ter begün­sti­gen. Mit all die­sen Maß­nah­men lässt sich für jedes Unter­neh­men ein pass­ge­nau­es Paket zusam­men­stel­len, um den von Bun­des­mi­ni­ster Heil aus­ge­ru­fe­nen „Job-Tur­bo“ gemein­sam mit Leben zu füllen.

Ste­fan Tre­bes, Lei­ter der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg: „Im Agen­tur­be­zirk Bam­berg Coburg sind aktu­ell 2 343 Ukrai­ner und wei­te­re 1 600 Geflüch­te­te auf Job­su­che. Das ist Ihre Chan­ce auf Arbeits­kräf­te. Wir und die Job­cen­ter in der Regi­on laden Sie gemein­sam mit der Geschäfts­stel­le Ober­fran­ken der vbw – Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Wirt­schaft e. V. und der Taskforce Fach­kräf­te­si­che­rung FKS+ herz­lich zu der Online-Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zur Arbeits­markt­in­te­gra­ti­on von Geflüch­te­ten, ins­be­son­de­re aus der Ukrai­ne, ein. Die anwe­sen­den Exper­ten infor­mie­ren über die Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te und För­der­mög­lich­kei­ten wäh­rend und nach der Ein­stel­lung von Geflüch­te­ten in Ihrem Unternehmen.“

Teil­nah­me kosten­los Anmel­dung bei

Wil­helm Schmitt, Team­lei­ter des Arbeit­ge­ber­ser­vice der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg, Tel.: 0951 9128 850, E‑Mail: wilhelm.​schmitt@​arbeitsagentur.​de

San­dra Mele, Pro­jekt­ko­or­di­na­ti­on Ober­fran­ken, Taskforce FKS+, Tel.: 0152 568 840 68, E‑Mail: sandra.​mele@​fks-​plus.​de