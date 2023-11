Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof:

SELB, LKR. WUN­SIE­DEL. Frei­tag­nacht brann­te der Kel­ler eines Asyl­be­wer­ber­hei­mes im Sel­ber Orts­teil Erkers­reuth. Die Ermitt­lun­gen der Kri­po Hof erga­ben Hin­wei­se auf eine Brand­stif­tung. Im Fokus der Ermitt­lun­gen steht nun ein 35-jäh­ri­ger Tatverdächtiger.

Bei dem Brand in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag erlit­ten ins­ge­samt sie­ben Per­so­nen leich­te Ver­let­zun­gen. Das Feu­er im Kel­ler hin­ter­ließ das Gebäu­de unbe­wohn­bar, sodass das Land­rats­amt Wun­sie­del die Bewoh­ner ander­wei­tig unter­brin­gen muss­te. Die Unter­su­chung des Objek­tes durch die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof erga­ben Hin­wei­se auf eine Brand­stif­tung. Die­ser Ein­schät­zung haben sich auch Exper­ten des Baye­ri­schen Lan­des­kri­mi­nal­am­tes ange­schlos­sen, nach­dem sie den Brand­ort begut­ach­tet hat­ten. Im Zuge der Ermitt­lun­gen geriet ein 35-jäh­ri­ger rus­si­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger als Tat­ver­däch­ti­ger in das Visier der Beam­ten. Die­se nah­men den Mann am Mon­tag vor­läu­fig fest, inzwi­schen wur­de die­ser wie­der auf frei­en Fuß gesetzt.

Der­zeit lie­gen kei­ne Hin­wei­se für ein frem­den­feind­li­ches Motiv vor. Die Ermitt­lun­gen der Beam­ten zu dem Vor­fall dau­ern an und wer­den in enger Abspra­che mit der Staats­an­walt­schaft Hof geführt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt dabei offen in alle Richtungen.