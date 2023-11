Es geht Schlag auf Schlag für die Bam­berg Bas­kets in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Nur drei Tage nach dem Heimsieg…

Big­band Just Swing ent­facht den Win­ter­zau­ber in der KUFA Bam­berg

Am Sams­tag, 06.01.2024, 19:30 Uhr, fin­det in der Kul­tur­fa­brik KUFA ein Kon­zert mit der Big­band Just Swing statt. Die Big­band Just…