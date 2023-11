Die jun­gen Dele­gier­ten tra­fen sich zur zwei­ten Klau­sur­ta­gung in der Jugend­her­ber­ge in Pot­ten­stein und leg­ten die zen­tra­len Punk­te und Zie­le des Jugend­kreis­tag für das aktu­el­le Schul­jahr fest. Bil­dungs­bü­ro, Kreis­ju­gend­pfle­ger und Kreis­ju­gend­ring im Land­kreis Bam­berg schu­fen einen krea­ti­ven Rah­men und unter­stüt­zen die Jugend­li­chen dabei.

Wenn Schü­le­rin­nen und Schü­ler an eine Klau­sur den­ken, hält sich die Begei­ste­rung meist in Gren­zen. Doch an einem Wochen­en­de Mit­te Novem­ber war das gan­ze Gegen­teil der Fall. Wäh­rend drau­ßen der erste Schnee in die­sem Herbst fiel, schweiß­te in der Jugend­her­ber­ge in Pot­ten­stein ein bun­tes Aktiv­pro­gramm die Mit­glie­der des Jugend­kreis­tags Bam­berg zu einer Gemein­schaft zusammen.

Ein­ge­la­den hat­ten Vanes­sa Hoh­mann aus dem Bil­dungs­bü­ro gemein­sam mit ihren Kol­le­gen Oli­ver Schulz-Mayr (Jugend­pfle­ger) und Johan­nes Rie­ber (Kreis­ju­gend­ring). Auf der Agen­da der Klau­sur­ta­gung stan­den inhalt­li­che The­men wie der Work­shop vom Dach­ver­band baye­ri­scher Jugend­ver­tre­tun­gen. Im Vor­trag „Hin­ter den Kulis­sen der Kom­mu­ne“ wur­de den Jugend­li­chen die Grund­la­gen der Kom­mu­nal­po­li­tik, sowie die Arbeit und Mög­lich­kei­ten von jugend­po­li­ti­schen Gre­mi­en vor­ge­stellt. An der Jah­res­pla­nung, Beschluss­vor­schlä­gen, sowie The­men für die näch­sten Sit­zun­gen arbei­te­ten die Jugend­kreis­rä­tin­nen und Jugend­kreis­rä­te inten­siv zusammen.

Die jun­gen Abge­ord­ne­ten defi­nier­ten dabei den Jugend­kreis­tag noch­mal stär­ker als Sprach­rohr und Ansprech­part­ner für die jun­ge Bevöl­ke­rung im Land­kreis. Jun­ge Men­schen sol­len sich mit ihren Anlie­gen, Wün­schen und Vor­schlä­gen an den Jugend­kreis­tag wen­den kön­nen. Umge­kehrt wird sich der Jugend­kreis­tag selbst künf­tig stär­ker an Kin­der und Jugend­li­che rich­ten und rele­van­te Infor­ma­tio­nen an sie wei­ter­tra­gen. Gleich­zei­tig for­dert der Jugend­kreis­tag von der Poli­tik der Erwach­se­nen, in Zukunft stär­ker in The­men und Dis­kus­sio­nen ein­ge­bun­den zu wer­den, die jun­ge Men­schen im Land­kreis betreffen.

Trotz der inten­si­ven inhalt­li­chen Arbeit kam der Spaß nicht zu kurz. Beim gemein­sa­men Klet­tern und gegen­sei­ti­gem Sichern lern­ten die Jugend­li­chen Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men und sich zu ver­trau­en. Die Jugend­kreis­rä­tin­nen und Jugend­kreis­rä­te aus Gym­na­si­um, Mittel‑, Real- und Berufs­schu­le wuch­sen an die­sem Wochen­en­de wei­ter als Team zusammen.

Dank der finan­zi­el­len För­de­rung über den Jugend­fonds durch das im Bil­dungs­bü­ro ange­sie­del­te Bun­des­pro­gramm Demo­kra­tie Leben! blieb das Wochen­en­de für alle Teil­neh­men­den kosten­frei. Der Jugend­fonds der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie im Land­kreis Bam­berg wird vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend gefördert.