Am neun­ten Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B unter­lag der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach nach einem ver­kork­sten drit­ten Vier­tel beim Team Ehin­gen Urspring mit 66:57 und muss­te einen klei­nen Rück­schlag im Kampf um den Klas­sen­er­halt hinnehmen.

Mit viel Selbst­ver­trau­en und Rücken­wind aus den ver­gan­ge­nen bei­den Spie­len gin­gen die Ober­fran­ken ins Spiel beim Tabel­len­letz­ten in Ehin­gen. Doch die Haus­her­ren erwisch­ten den bes­se­ren Start und führ­ten nach einem Korb­le­ger von Neu­ge­bau­er und einem Drei­er von Tho­seby schnell mit 5:0. Erst nach drei Minu­ten gelan­gen dem TSV Trö­ster durch Timo Dip­pold die ersten Zäh­ler. In der Fol­ge­zeit zogen die Haus­her­ren durch Lun­ge­lu und Neu­ge­bau­er bis auf 10:2 davon, da sich Brei­ten­güß­bach viel zu vie­le Ball­ver­lu­ste und Fehl­wür­fe lei­ste­te. Nach einer Aus­zeit von Coach Mark Völkl gelang Leo Trummeter nach sechs Spiel­mi­nu­ten der erste Feld­korb. Die­ser Korb war das Hal­lo-Wach-Signal für die Gelb­schwar­zen, die fort­an defen­siv deut­lich bes­ser stan­den und in der Offen­si­ve durch Wörr­lein und Ste­phan nach­leg­ten. Durch den 9:0‑Run ging man sogar mit 10:11 in Füh­rung. Ball­hau­sen und Grey kon­ter­ten den Lauf, sodass nach dem ersten Vier­tel ein 15:11 für die Gast­ge­ber auf der Anzei­ge­ta­fel stand.

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt erlö­ste Nies­lon sei­ne Mann­schaft aus der Distanz, ehe wenig spä­ter Feu­er­pfeil gleich noch einen wei­te­ren Drei­er fol­gen ließ. Nach zwei Korb­le­gern von Dip­pold und Trummeter war der 10:0‑Lauf per­fekt und Güß­bach führ­te in der 14. Spiel­mi­nu­te mit 15:21. Die­se Füh­rung bau­te Wörr­lein im Allein­gang auf 17:26 aus (17.). Doch danach bekam Brei­ten­güß­bach etwas Foul­pro­ble­me auf den gro­ßen Posi­tio­nen, wes­halb Head­coach Mark Völkl rotie­ren muss­te. Dies spiel­te den Haus­her­ren in die Kar­ten, die durch Tho­seby und Schneck sofort wie­der in Schlag­di­stanz kamen, 22:26. Engel beru­hig­te das Spiel wenig spä­ter mit einem wei­te­ren Drei­er, den Ehin­gen aber prompt kon­ter­te. Ball­hau­sen und Aav tra­fen für Urspring, wäh­rend Wag­ner für Brei­ten­güß­bach punk­te­te. Somit führ­ten die Gäste zur Halb­zeit knapp mit 29:31.

Das drit­te Vier­tel war zu Beginn nicht son­der­lich schön anzu­se­hen. Vie­le Ball­ver­lu­ste, Fahr­kar­ten und Fouls auf bei­den Sei­ten. Lei­der star­te­te Güß­bach ähn­lich schlecht, wie im ersten Vier­tel. Erneut dau­er­te es fast fünf Minu­ten bis Bau­er die ersten Zäh­ler für sei­ne Mann­schaft erzie­len konn­te. Das Glück der Ober­fran­ken war, dass auch Ehin­gen nahe­zu nichts Zähl­ba­res zustan­de bekam. So stand es in der 25. Spiel­mi­nu­te 34:33. Lei­der kamen die Jungs von Head­coach Mark Völkl auch in der Fol­ge­zeit offen­siv über­haupt nicht klar, wes­we­gen sich die Gast­ge­ber durch Aav und Mer­vo­la etwas abset­zen konn­ten. Erneut war es Wörr­lein, der dafür sorg­te, dass sein Team wie­der auf 39:38 her­an­kam. Die letz­ten 90 Sekun­den des drit­ten Vier­tels waren eine klei­ne Vor­ent­schei­dung, da Tho­seby nicht zu stop­pen war und auf 46:39 stellte.

Die­sen Schwung nahm Urspring mit in den Schluss­ab­schnitt und stell­te auf 48:39. Auf­ge­ge­ben hat sich die Trö­ster-Trup­pe zu die­sem Zeit­punkt kei­nes­falls und Wal­de brach­te sein Team nach schö­nem Zusam­men­spiel wie­der auf 48:43 her­an. Zwar konn­ten sich die Gast­ge­ber erneut noch­mals etwas abset­zen, doch Güß­bachs Wil­le war wei­ter­hin unge­bro­chen. Trummeter und erneut Wal­de sorg­ten fünf Minu­ten vor dem Ende wie­der für ein span­nen­des Spiel, 55:51. Danach folg­te die Ent­schei­dung, als Ehin­gen einen 11:0‑Lauf hat­te und sich auf 66:51 abset­zen konn­te. In die­ser Pha­se lei­ste­ten sich die Ober­fran­ken zu vie­le Fehl­wür­fe und Ball­ver­lu­ste, die vom Geg­ner gna­den­los aus­ge­nutzt wur­den. Das Spiel war bei die­sem Spiel­stand 90 Sekun­den vor dem Ende ent­schie­den. Es ging nur noch dar­um den Rück­stand etwas zu redu­zie­ren im Hin­blick auf den direk­ten Ver­gleich, der am Ende der Sai­son womög­lich aus­schlag­ge­bend sein kann. Wörr­lein und Wal­de erziel­ten noch sechs Punk­te, sodass schluss­end­lich eine ärger­li­che 66:57-Niederlage auf der Anzei­ge­ta­fel stand. Mit etwas weni­ger Ball­ver­lu­sten und einer bes­se­ren Tref­fer­quo­te wäre an die­sem Tag viel mehr drin gewesen.

Brei­ten­güß­bach: Wörr­lein (16), Wal­de (12), Trummeter (7), Dip­pold (4), Ste­phan (4), Engel (3/1 Drei­er), Feu­er­pfeil (3/1), Nies­ln (3/1), Wag­ner (3), Bau­er (2), Klaus