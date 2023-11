Elt­mann trotzt Per­so­nal­sor­gen und ver­tei­digt die Tabellenführung

Gar nicht gut stan­den die Vor­zei­chen für den VC Elt­mann vor dem Heim­spiel gegen die Barock Vol­leys aus Lud­wigs­burg am ver­gan­ge­nem Wochen­en­de. Gleich meh­re­re Aus­fäl­le gab es zu bekla­gen und so muss­te der aktu­el­le Spit­zen­rei­ter gleich auf drei Spie­ler sowie auf Trai­ner Chri­sti­an Jen­de ver­zich­ten. Wäh­rend mit Bru­no Simu­nic und Seba­sti­an Rich­ter zwei Lei­stungs­trä­ger aus gesund­heit­li­chen Grün­den absa­gen muss­ten, fehl­ten Peri­ca Sta­nic und Trai­ner Jen­de auf­grund von beruf­li­chen und pri­va­ten Grün­den. „Es hat sich die Woche immer mehr zuge­spitzt. Erst fühlt sich der eine nicht gut, dann mel­det sich noch wer krank und am Schluss musst du dann ein­fach nur froh sein, einen solch brei­ten Kader bei­sam­men­zu­ha­ben. Final wuss­ten wir erst am Sams­tag, wer jetzt wirk­lich spie­len kann und wie wir das Gan­ze ange­hen wol­len. Dass ich dann selbst noch an der Sei­ten­li­nie zu mei­nem Zweit­li­ga­de­but kom­men durf­te, war so natür­lich auch nicht vor­ge­se­hen und umso mehr freue ich mich, dass wir es gemein­sam als Mann­schaft geschafft haben und die Pre­miè­re erfolg­reich war.“, zeigt sich Mana­ger und Ver­tre­tungs­coach Felix Resch­ke sicht­lich erleichtert.

Mit den Barock Vol­leys Lud­wigs­burg emp­fing der VC Elt­mann am ver­gan­ge­nen Sams­tag den Tabel­len­vor­letz­ten der Staf­fel und ging somit trotz per­so­nel­ler Sor­gen als kla­rer Favo­rit in die Par­tie. Auf­grund der zahl­rei­chen Absa­gen bot sich dem Publi­kum in der Georg-Schä­fer-Hal­le dann auch gleich ein völ­lig neu­es Bild und der gelern­te Libe­ro Tobi­as Wer­ner durf­te aus­nahms­wei­se Mal sei­ne Angriffs­qua­li­tä­ten unter Beweis stel­len. „Wir haben das am Frei­tag zusam­men ent­schie­den und ich konn­te mich somit auch im Trai­ning schon ein biss­chen mit Jason ein­spie­len, sodass es dann am Sams­tag auch ganz gut funk­tio­niert hat.“, so der gebür­ti­ge Elt­man­ner nach dem Schlusspfiff.

Jener Jason Lieb war es dann auch, der das Match ful­mi­nant star­te­te und mit einer unglaub­li­chen Auf­schlag­se­rie den Grund­stein für den Erfolg set­zen konn­te. Auch neben dem druck­vol­len Auf­schlag und der star­ken Lei­stung des Neu­zu­gangs, der in Elt­mann immer bes­ser in Form zu kom­men scheint, klapp­te bei den Haus­her­ren fast alles. Abwehr, Block und Annah­me stan­den immer wie­der rich­tig und die Gäste fan­den zu kei­nem Zeit­punkt so rich­tig in die Par­tie. Auch in der Höhe ver­dient stand es dann nach gera­de ein­mal 20 Minu­ten 25:14 und die Zuschau­er durf­ten sich über den ersten Satz­ge­winn freuen.

Im zwei­ten Satz stei­ger­ten sich die Gäste dann jedoch und fan­den immer bes­ser in die Begeg­nung. Weni­ger Feh­ler und mehr Druck in Auf­schlag und Angriff auf Sei­ten der Lud­wigs­bur­ger und deut­lich mehr Feh­ler und Unkon­zen­triert­hei­ten beim VCE sorg­ten dafür, dass sich nun eine Par­tie auf Augen­hö­he ent­wickel­te, bei der sich kei­nes der Teams so rich­tig abset­zen konn­te. Nach der zwei­ten tech­ni­schen Aus­zeit war es dann jedoch wie­der der VC Elt­mann, der das Tem­po noch­mal anzie­hen konn­te und sich mit einem kur­zen Zwi­schen­sprint die Kon­trol­le über das Match zurück­ho­len konn­te. Somit konn­ten auch die Aus­zei­ten der Gäste beim Stan­de von 14:18 und 17:21 nicht mehr ver­hin­dern, dass auch der zwei­te Satz letzt­lich ver­dient an die Unter­fran­ken ging.

In der dar­auf­fol­gen­den Zehn-Minu­ten-Pau­se fokus­sier­te sich das Team vom Trai­ner­de­bü­tan­ten Resch­ke dann noch­mal auf das Wesent­li­che und nutz­te die Unter­bre­chung, um die ein­zel­nen tak­ti­schen Vor­ga­ben inten­siv zu ver­in­ner­li­chen. „Wir haben in der Kabi­ne noch­mal bespro­chen, auf was es jetzt im letz­ten Satz ankommt, und wuss­ten genau, dass wir hier als Sie­ger vom Feld gehen, wenn wir uns dar­auf kon­zen­trie­ren und dem Geg­ner unser Spiel auf­zwin­gen kön­nen. Beson­ders wich­tig war es in der Pha­se auch, nicht auf Lock zu machen und das Spiel seri­ös zu Ende zu spie­len.“, so Mit­tel­blocker Melf Urban.

Ganz so ein­fach woll­ten es die Lud­wigs­bur­ger dem VC Elt­mann dann aber doch nicht machen. Nach eini­gen per­so­nel­len Ver­än­de­run­gen auf der Zuspiel- und Dia­go­nal­po­si­ti­on stell­ten die Schwa­ben die Haus­her­ren immer wie­der vor grö­ße­re Pro­blem und lie­ßen im Ver­gleich zum vor­he­ri­gen Satz die­ses Mal auch nicht locker. So muss­te Trai­ner Resch­ke beim Spiel­stand von 16:17 sei­ne erste Aus­zeit beim Schieds­ge­richt anmel­den, um sein Team noch­mal auf die Cruncht­i­me vor­zu­be­rei­ten. Die­se tak­ti­sche Maß­nah­me schien dann auch sofort zu fruch­ten und nur wenig spä­ter konn­te man sich die Füh­rung zurück­ho­len und mit einem knap­pen Vor­sprung auf die Ziel­ge­ra­de ein­bie­gen. Auch wenn Trai­ner Mar­kus Weiß sei­ner­seits mit zwei Aus­zei­ten auf den Rück­stand reagier­te, konn­te sein Team die bevor­ste­hen­de Nie­der­la­ge nun nicht mehr ver­hin­dern und so war es Melf Urban, der das letz­te Aus­ru­fe­zei­chen setz­te und mit einem ele­gan­ten Angriff über die Mit­te das Spiel zu Gun­sten des VC Elt­mann ent­schei­den konn­te. „Mas­hal­lah – rie­si­ges Kom­pli­ment an die gesam­te Squad. Hat rich­tig Spaß gemacht heu­te und die Stim­mung im Team war echt lit. Wenn wir wei­ter so per­for­men, bin ich mir sicher, dass wir auch in Krif­tel Zähl­ba­res mit nach Hau­se neh­men wer­den.“, schwärmt Zuspie­ler Jason Lieb in einer uns unbe­kann­ten Spra­che vom star­ken Team­geist sei­ner Mannschaft.

Wei­ter geht es für den Tabel­len­füh­rer dann bereits näch­stes Wochen­en­de in Krif­tel. Am kom­men­den Sams­tag trifft der VC Elt­mann dann auf den Tabel­len­sech­sten aus Hes­sen, der immer bes­ser in die Sai­son fin­det und am ver­gan­ge­nen Spiel­tag nur knapp an einer Sen­sa­ti­on vor­bei­schramm­te als man sich nur denk­bar knapp mit 2:3 gegen das Spit­zen­team aus Schwaig geschla­gen geben muss­te. „Das Wich­tig­ste ist jetzt, dass alle Spie­ler und Trai­ner wie­der zurück­kom­men, sodass wir uns voll und ganz auf das Spiel am Sams­tag kon­zen­trie­ren kön­nen“, hofft Mana­ger Resch­ke auf die bal­di­ge Rück­kehr der Daheim­ge­blie­be­nen vom Wochenende.

Es spiel­ten: Chri­sti­an Nowak, Johan­nes Engel, Jason Lieb (MVP), Maxi­mi­li­an Kol­be, Jan­nis Hopt, Melf Urban, Tobi­as Wer­ner, Maxi­mi­li­an Kurzweil