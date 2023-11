Am Sams­tag­abend, gegen 18:30 Uhr, wur­de die Feu­er­wehr Lich­ten­fels zusam­men mit den Feu­er­weh­ren Ebers­dorf, Reun­dorf, Unter­sie­mau, den Kreis­brand­in­spek­tio­nen Lich­ten­fels und Coburg, sowie dem Ret­tungs­dienst und der Poli­zei zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall mit zwei betei­lig­ten Fahr­zeu­gen (einem PKW und einem Klein­trans­por­ter) und ein­ge­klemm­ter Per­son auf die A73 in Fahrt­rich­tung Suhl alar­miert. Auf­grund der mas­si­ven Kräf­te die wegen meh­re­rer Kol­li­sio­nen auf eine Per­son in einem der PKW ein­wirk­ten, ver­an­lass­te der Ret­tungs­dienst eine scho­nen­de Ret­tung der im Fahr­zeug­wrack ein­ge­schlos­se­nen Per­son – hier­zu schaff­ten die Feu­wehr­leu­te mit hydrau­li­schen Ret­tungs­ge­rä­ten eine soge­nann­te gro­ße Sei­ten­öff­nung. Unter ste­ti­ger Rück­spra­che mit dem Ret­tungs­dienst wur­de die Per­son so zeit­nah aus dem total defor­mier­ten Wagen befreit. Der Ein­satz war nach ca. 3 Stun­den beendet.

Die Ver­kehrs­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen zur Unfall­ur­sa­che aufgenommen.

Fahrt bit­te ange­sichts der nun vor­herr­schen­den immer win­ter­li­che­ren Stra­ßen­ver­hält­nis­se vorsichtig!

Hol­ger Reinlein