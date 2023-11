Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ver­tei­ler­ka­sten beschmiert – drei Tat­ver­däch­ti­ge festgenommen

In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag beob­ach­ten Zivil­be­am­te der Erlan­ger Poli­zei drei jun­ge Män­ner, wie die­se in der Innen­stadt einen Ver­tei­ler­ka­sten mit Graf­fi­ti beschmierten.

Zivi­le Beam­te der Erlan­ger Poli­zei bemerk­ten die drei jun­gen Män­ner im Alter zwi­schen 19 und 23 Jah­ren, wie sich die­se an einem Ver­tei­ler­ka­sten in der Pau­li­stra­ße zu schaf­fen mach­ten. Die drei beschmier­ten den Kasten mit einem Graf­fi­ti und ver­ur­sach­ten dadurch einen Scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro.

Die Poli­zei nahm die drei Tat­ver­däch­ten vor­läu­fig fest und fand bei die­sen meh­re­re Spray­do­sen. Die Staats­an­walt­schaft ord­ne­te die Durch­su­chung der Woh­nun­gen an.

Hier­bei konn­ten noch eine Viel­zahl an Spray­do­sen sowie Graf­fi­ti­uten­si­li­en sicher­ge­stellt wer­den. Wei­ter fan­den die Beam­ten in den Zim­mern der jun­gen Män­ner auch noch Betäu­bungs­mit­tel auf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Schei­be von Bus­hal­te­stel­le eingeschlagen

Spar­dorf – In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, wur­de die Glas­wand der Bus­hal­te­stel­le „Korn­blu­men­weg“, sowie die Schei­be des Fahr­plan­schau­ka­stens beschä­digt. Es ist davon aus­zu­ge­hen, dass die Glas­wand mit­tels eines Fuß­strit­tes zer­stört wur­de. Der Sach­scha­den beläuft sich auf meh­re­re Hun­dert Euro. Täter­hin­wei­se kön­nen an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 gerich­tet werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Krä­hen­fü­ße unter Reifen

Röt­ten­bach – Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de plat­zier­te ein bis­lang Unbe­kann­ter unter einem Fahr­zeug­rei­fen eines BMW, der in der Wald­stra­ße geparkt war, meh­re­re soge­nann­te Krä­hen­fü­ße. Als dies ein Pas­sant fest­stell­te, ver­stän­dig­te die­ser umge­hend die Poli­zei in Höch­stadt. Die Poli­zei stell­te die Krä­hen­fü­ße sicher und hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Hoch­wer­ti­ges Renn­rad aufgefunden

Höch­stadt a.d.Aisch – Am Sonn­tag­vor­mit­tag fan­den auf­merk­sa­me Pas­san­ten ein hoch­wer­ti­ges Renn­rad in der Aisch im Bereich der Bad­gas­se. Das Fahr­rad, wel­ches ver­mut­lich aus einem Dieb­stahl stammt, wur­de von der Poli­zei Höch­stadt sicher­ge­stellt. Nun lau­fen die Ermitt­lun­gen nach den Tätern sowie dem eigent­li­chen Eigen­tü­mer. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.