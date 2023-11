Unter­stüt­zung Ret­tungs­dienst – Ein­satz für das HLF20 und die DLK

Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te die Kame­ra­den der Feu­er­weh­ren Buben­reuth am 27.11.2023 um 15:16 Uhr zu einer Dreh­lei­ter­ret­tung in die Orts­mit­te. Hier hat­te sich eine Pati­en­tin Ver­let­zun­gen zuge­zo­gen, wel­che in einer Kli­nik behan­delt wer­den müs­sen. Um die Pati­en­tin so scho­nend wie mög­lich zu ret­ten, wur­de durch den Ret­tungs­dienst die Dreh­lei­ter der Feu­er­wehr Buben­reuth nach­alar­miert. Mit Hil­fe des Ret­tungs­kor­bes wur­de die Pati­en­tin auf Erd­glei­che ver­bracht und an den Ret­tungs­dienst über­ge­ben. Durch das Ret­tungs­dienst­per­so­nal wur­de die Pati­en­tin in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus trans­por­tiert. Wir wün­schen gute Bes­se­rung und schnel­le Gene­sung. Nach ca. 30 Minu­ten konn­ten die Ein­satz­kräf­te die Ein­satz­stel­le ver­las­sen und in das Gerä­te­haus einrücken.