Was für ein Kri­mi in der Bay­reu­ther Ober­fran­ken­hal­le: Mit einem Buz­zer­bea­ter-Drei­er von Moritz Ple­scher gewann der BBC Bay­reuth gestern Nach­mit­tag in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A mit 91:89 gegen Phö­nix Hagen.

1. Vier­tel

Mit Shane Gat­ling, Moritz Ple­scher, Mar­co Rahn, Kri­sti­an Sjo­lund und Aaron Car­ver star­te­te der BBC in die Par­tie. Hagen ging schnell mit 5:0 in Füh­rung, ehe Shane Gat­ling mit einem Sprung­wurf die ersten bei­den Bay­reu­ther Punk­te mar­kier­te. Die Par­tie ging flott wei­ter und mit einem Drei­er von Selim Fofa­na gin­gen die Bay­reu­ther erst­mals in der 7. Minu­te in Füh­rung (18:17). Nach vie­len Punk­ten und schnel­len Spiel­zü­gen auf bei­den Sei­ten lag der BBC schließ­lich nach den ersten zehn Minu­ten mit 27:26 in Front.

2. Vier­tel

Auch im zwei­ten Vier­tel ging es wei­ter mun­ter hin und her. Hagen star­te­te mit einer 30:27-Führung, dann ging Bay­reuth durch Esa Ahmad mit 33:30 in Front. Brock Macken­zie glich für Hagen mit einem Drei­er aus (33:33). Dann stell­te Bay­reuth nach einem Sprung­wurf von Kri­sti­an Sjo­lund auf 40:34. Drei Minu­ten vor der Halb­zeit stand es 41:39 für die Gast­ge­ber. In der Fol­ge erhöh­te Kri­sti­an Sjo­lund auf 43:39. Frei­wurf­tref­fer von Moritz Ple­scher (1) und Shane Gat­ling (2) brach­ten den BBC mit 46:39 nach vor­ne, dann ver­kürz­te Kri­sto­fer Krau­se für die Gäste noch auf 41:46. Mit dem Bay­reu­ther Fünf-Punk­te-Vor­sprung ging es in die Halbzeit.

3. Vier­tel

Im drit­ten Abschnitt bau­te Bay­reuth den Vor­sprung zunächst auf 51:43 aus. Dann hol­ten die Gäste jedoch auf und gin­gen durch Bjar­ne Kraus­haar sogar wie­der in Füh­rung (53:51). Esa Ahmad glich dar­auf­hin wie­der aus, Brock Macken­zie brach­te Hagen mit einem Drei­er wie­der 56:53 in Front. Es blieb auf des Mes­sers Schnei­de, 65:65 stand es 59 Sekun­den vor Vier­tel­en­de. Siler Schnei­der mit einem Frei­wurf und ein wei­te­rer Drei­er von Brock Macken­zie sorg­ten zum Ende des drit­ten Vier­tels schließ­lich für die Hage­ner 69:65-Führung.

4. Vier­tel

Das Schluss­vier­tel geriet dann end­gül­tig zum Kri­mi. Bay­reuth ging zunächst nach einem Drei­er von Shane Gat­ling wie­der mit 72:69 in Füh­rung. Dann lag der BBC mit 79:73 und 88:83 vor­ne. Es folg­te ein Drei­er von Brock Macken­zie zum 86:88 aus Hage­ner Sicht. Neun Sekun­den vor dem Ende ver­warf Mar­co Rahn einen Drei­er­ver­such für den BBC. Im Hage­ner Gegen­zug traf Kri­sto­fer Krau­se 1,7 Sekun­den vor Schluss aus der Distanz zum ver­meint­li­chen 89:88-Sieg für Hagen. Einen hat­ten die Bay­reu­ther aber noch: Nach einer Aus­zeit von Head­coach Mla­den Dri­jen­cic muss­te es bei Ein­wurf in der geg­ne­ri­schen Hälf­te schnell gehen – Der Ball kam zu Moritz Ple­scher und der ver­senk­te mit dem Buz­zer einen Drei­er zum 91:89-Sieg für den BBC. Die 2.507 Fans in der Hal­le tob­ten, die Bay­reu­ther hat­ten den fünf­ten Sieg im neun­ten Punkt­spiel in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A gesi­chert. In der Tabel­le liegt der BBC damit wei­ter­hin auf Platz acht.

Die Spie­ler der Partie

Bester Wer­fer auf Bay­reu­ther Sei­te war Selim Fofa­na mit 24 Punk­ten, jeweils 16 Mal tra­fen Esa Ahmad und Aaron Car­ver. Die mei­sten Rebounds grif­fen Aaron Car­ver (9) und Moritz Ple­scher (6) ab. Bei Hagen war Brock Macken­zie mit 20 Punk­ten Tops­corer, Nazi­har Bohan­non schaff­te die mei­sten Rebounds (11).

Das sagt BBC-Geschäfts­füh­rer Fried­rich Hartung:

„Das war zunächst eine abso­lu­te Schreck­se­kun­de und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dass mit dem Buz­zer noch der Sieg-Drei­er für uns fiel. Man merkt eine Auf­bruch­stim­mung, die Fans sind begei­stert und spä­te­stens heu­te ist das Bas­ket­ball-Fie­ber in Bay­reuth wie­der aus­ge­bro­chen. Wer heu­te da war, wird auch zum näch­sten Heim­spiel wie­der kom­men. Bei­de Mann­schaf­ten haben ein gutes Spiel gemacht. Die Liga ist aber so eng, dass man abso­lut immer von Spiel zu Spiel den­ken muss. Wir haben noch sechs Punkt­spie­le in die­sem Jahr und noch viel Arbeit vor uns.“

Sta­ti­stik