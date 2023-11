Der Weih­nachts­baum­ver­kauf in Bay­reuth kann in die­sem Jahr bereits am Frei­tag, 1. Dezem­ber 2023, star­ten. Hier­für hat die Stadt­ver­wal­tung kurz­fri­stig den Weg freigemacht.

Eigent­lich war der Start des Ver­kaufs von Weih­nachts­bäu­men auf öffent­li­chen Stra­ßen und Plät­zen ent­spre­chend den Vor­ga­ben der städ­ti­schen Sat­zung erst für Sams­tag, 16. Dezem­ber 23, vor­ge­se­hen. Die Sat­zung für Jahr- und Spe­zi­al­märk­te sieht einen Beginn des Weih­nachts­baum­ver­kaufs erst am jeweils zwei­ten Sams­tag vor Hei­lig Abend vor. Und weil Hei­lig Abend in die­sem Jahr auf einen Sonn­tag fällt, ist die Advents­zeit prak­tisch nur drei Wochen lang und der Weih­nachts­baum­ver­kauf hät­te dem­entspre­chend erst recht spät begin­nen kön­nen. Zu spät für die Ver­käu­fer der Weih­nachts­bäu­me aus der Regi­on. Auch aus dem Stadt­rat erreich­te das Rat­haus inzwi­schen die drin­gen­de Bit­te um Hil­fe für die Weihnachtsbaumverkäufer.

Die Stadt­ver­wal­tung hat nun eine unbü­ro­kra­ti­sche Lösung gefun­den: Grund­sätz­lich ist der Ver­kauf von Weih­nachts­bäu­men nun bereits ab Frei­tag, 1. Dezem­ber 23, bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 24. Dezem­ber 23, auf fol­gen­den Plät­zen im Stadt­ge­biet mög­lich: Jean-Paul-Platz, Luit­pold­platz, Park­platz Fried­rich-Ebert-Stra­ße/­ge­gen­über Tank­stel­le, Freiheitsplatz/​Einmündung Schef­fel­stra­ße, Hoff­mann-von-Fal­lers­le­ben-Stra­ße, Bur­gen­land­platz und Ecke Klinikumallee/​Weserstraße. Die Ver­kaufs­zei­ten gestal­ten sich wie folgt: Werk­tags von 8 bis 18.30 Uhr, sonn­tags von 11 bis 17.30 Uhr, an Hei­lig Abend, 24. Dezem­ber 2023, von 8 bis 14 Uhr.

Inwie­weit die Markt­be­schicker von die­sem vor­ge­ge­be­nen Zeit­rah­men Gebrauch machen, bleibt ihnen überlassen.