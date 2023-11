Auch in die­sem Jahr erstrahlt der Kir­chen- und Rat­haus­platz am 1. Advents­wo­chen­en­de in vor­weih­nacht­li­chem Glanz. Am Sa, 2. und So, 3. Dezem­ber locken wie­der Stän­de und weih­nacht­li­che Musik Besucher/​innen auf den Kir­chen- und Rat­haus­platz in der Alt­stadt. Wir freu­en uns auf vie­le Teilnehmer/​innen bei Glüh­wein, Brat­wurst und fei­er­li­chem Programm.

Die­ses Jahr wird es am Sams­tag und Sonn­tag wie­der eine Weih­nachts­baum­ver­stei­ge­rung zu Gun­sten der Bai­er­s­dor­fer Kitas auf dem Advents­markt geben. Bäu­me, teils von den Kitas geschmückt, wer­den ver­stei­gert. Wir freu­en uns, wenn Sie flei­ßig mit­bie­ten, denn jeder Euro geht an unse­re Kitas in Baiersdorf.

Aus­führ­li­ches Pro­gramm Advents­markt (PDF, 157 KB)