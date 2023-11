Die VHS des Land­krei­ses Forch­heim lädt am Don­ners­tag, den 30. Novem­ber um 19 Uhr zu einem hoch­in­ter­es­san­ten Vor­trag ein: Die Wie­ge der moder­nen Elek­tro­nik stand nicht im kali­for­ni­schen Sili­con Val­ley, son­dern in Pretzfeld!

Die heu­te genutz­ten moder­nen Tech­no­lo­gien wie z.B. Com­pu­ter, Han­dy, Inter­net, emis­si­ons­freie Ener­gie­ge­win­nung mit Solar­zel­len und Wind­rä­dern – und vie­les mehr – funk­tio­nie­ren alle durch die Ver­wen­dung von elek­tro­ni­schen Bau­tei­len, die auf den Pretz­fel­der Erfin­dun­gen und Ent­wick­lun­gen beru­hen. In dem Vor­trag wird all­ge­mein ver­ständ­lich erläu­tert, wie die wis­sen­schaft­lich-tech­ni­schen Grund­la­gen der moder­nen Elek­tro­nik, basie­rend auf dem Halb­lei­ter­ma­te­ri­al Sili­zi­um, von einer Grup­pe von Sie­mens-Mit­ar­bei­tern in den Räu­men des Pretz­fel­der Schlos­ses in den ersten Jah­ren der Nach­kriegs­zeit erfun­den und ent­wickelt wur­den. Der Refe­rent, Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Mül­ler, war ehe­mals am Insti­tut für Werk­stoff­wis­sen­schaf­ten der Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg und Fraun­ho­fer Insti­tut IISB Erlan­gen tätig.

Der Vor­trag fin­det im Vor­trags­saal des VHS-Zen­trums in Forch­heim, Horn­schuch­al­lee 20, statt. Der Ein­tritt ist frei.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen auf der VHS-Home­page: www​.vhs​-forch​heim​.de oder im VHS-Büro in Forch­heim, Horn­schuch­al­lee 20, Tel. 09191/86–1060