Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Lang­fin­ger noch auf der Flucht erwischt

BAM­BERG. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag ver­schaff­te sich ein 42-jäh­ri­ger Zugang zum Außen­be­reich eines Bau­mark­tes in der Geisfel­der Stra­ße und ent­wen­de­te dort einen Advents­kranz sowie meh­re­re Holz- und Koh­le­bri­ketts im Wert von ca. 100 Euro. Die Tat blieb jedoch nicht lan­ge unent­deckt, da er bereits weni­ge Meter vom Tat­ort ent­fernt von einer Strei­fe dabei erwischt wur­de, wie er mit einem Ein­kaufs­wa­gen das Die­bes­gut nach Hau­se brin­gen woll­te. Er muss sich nun wegen des beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls verantworten.

Hand­ta­sche aus Bus entwendet

BAM­BERG. In der Bus­li­nie 902 lies eine 22-jäh­ri­ge am Frei­tag gegen 18:45 Uhr beim Aus­stei­gen ihre Hand­ta­sche mit­samt ihrem Geld­beu­tel und diver­sen Kar­ten lie­gen. Da nie­mand die Tasche im Nach­hin­ein beim Bus­un­ter­neh­men abge­ge­ben hat­te, muss davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass die­se von einem Unbe­rech­tig­ten aus dem Bus ent­wen­det wur­de. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stahl in Drogeriemarkt

BAM­BERG. Die Auf­merk­sam­keit eines Laden­de­tek­tivs erweck­te am Frei­tag gegen 17:45 Uhr ein 29-jäh­ri­ger in einem Dro­ge­rie­markt am Maxi­mi­li­ans­platz, da er meh­re­re Par­füms im Wert von ins­ge­samt 380 Euro umver­pack­te und anschlie­ßend in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te. Er wur­de dar­auf­hin vom Laden­de­tek­tiv auf­ge­hal­ten, noch bevor er das Geschäft ver­las­sen konn­te. Den Mann erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Poli­zei sucht Rad-Eigentümer

BAM­BERG. Am 16. Okto­ber wur­den in der Bren­ner­stra­ße neben dem Rad­haus vier männ­li­che Täter beim Ver­such erwischt, ein Fahr­rad zu ent­wen­den. Bei dem Fahr­rad han­del­te es sich um ein schwarz/​anthrazitfarbenes City-Damen­rad der Mar­ke Zünd­app. Der recht­mä­ßi­ge Eigen­tü­mer des Rades wird gebe­ten, sich bei der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 zu melden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Bör­stig wur­de im Tat­zeit­raum von Anfang Janu­ar bis 24. Novem­ber die­sen Jah­res ein Licht­mast von einem Unbe­kann­ten ange­fah­ren, wodurch ein Scha­den von ca. 2000 Euro ent­stand. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unter Dro­gen­ein­fluss auf dem E‑Scooter unterwegs

BAM­BERG. In der Pödel­dor­fer Stra­ße hat am Frei­tag­abend gegen 21:30 Uhr eine Poli­zei­strei­fe einen 24-jäh­ri­gen E‑S­coo­ter-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Auf­grund dro­gen­ty­pi­scher Auf­fäl­lig­kei­ten wur­de er im Fol­gen­den einem Dro­gen­test unter­zo­gen, wel­cher ein posi­ti­ves Ergeb­nis her­vor­brach­te. Neben einer danach durch­ge­führ­ten Blut­ent­nah­me, erwar­tet ihn nun eine Anzei­ge nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

STADELHOFEN/BURGEBRACH: Zwei Unfäl­le mit meh­re­ren Leicht­ver­letz­ten und einem Gesamt­scha­den in Höhe von ca. 20000 Euro ereig­ne­ten sich im Lau­fe des Freitags.

Zwi­schen Trep­pen­dorf und Reich­manns­dorf kam am Frei­tag­mit­tag ein 20-Jäh­ri­ger nach einem Über­hol­ma­nö­ver auf regen­nas­ser Fahr­bahn ins Schleu­dern und über­schlug sich anschlie­ßend im rech­ten Stra­ßen­gra­ben. Am Ford Fie­sta ent­stand Total­scha­den. Die Schnitt­ver­let­zun­gen des jun­gen Man­nes wur­den im Kli­ni­kum Bur­ge­brach ver­sorgt. Frei­tag­nachts woll­te eine 63-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin zwi­schen Grä­fen­häus­ling und Sche­dern­dorf nach rechts in Rich­tung der Staats­stra­ße 2191 abbie­gen. Hier­bei kam die Frau auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit nach links von der Fahr­bahn ab und über­schlug sich in der Böschung. Die umlie­gen­den, ört­li­chen Feu­er­weh­ren wur­den zur Ber­gung der Insas­sen und Absi­che­rung der Unfall­stel­le alar­miert. Die drei Mit­fah­re­rin­nen im Alter von 62 bis 65 Jah­ren erlit­ten leich­te Ver­let­zun­gen. Das Fahr­zeug muss­te total­be­schä­digt abge­schleppt werden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

GUN­DELS­HEIM: Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag wur­de zwi­schen 14.00 und 14.30 Uhr ein grau­er Maz­da, der in der West­li­chen Ring­stra­ße abge­stellt war, von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug im Front­be­reich ange­fah­ren. Obwohl ein Fremd­scha­den in Höhe von ca. 1000,- Euro ent­stand, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher uner­laubt. Wer kann Hin­wei­se auf den Flüch­ti­gen geben?

Son­sti­ges

OBER­HAID: Ein auf­merk­sa­mer Ver­kehrs­teil­neh­mer mel­de­te einen Klein­trans­por­ter, der mit stark über­höh­ter Geschwin­dig­keit in der Bam­ber­ger Stra­ße unter­wegs war. Das gesuch­te Fahr­zeug konn­te wenig spä­ter auf einem Park­platz einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Der 37-jäh­ri­ge Fah­rer aus Bam­berg brach­te es bei einem Alko­hol­test auf 1,68 Pro­mil­le. Er muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und sein Füh­rer­schein wur­de von den Beam­ten sichergestellt.

HIRSCHAID: Am Frei­tag­abend wur­de ein BMW-Fah­rer in der Nürn­ber­ger Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei dem Mann aus Forch­heim wur­de eine Alko­hol­wert von 0,50 Pro­mil­le fest­ge­stellt. Die Beam­ten unter­sag­ten dar­auf­hin die Wei­ter­fahrt. Den 42-Jäh­ri­gen erwar­tet nun ein Buß­geld in Höhe von 500,- Euro, zwei Punk­te in Flens­burg und ein Fahrverbot.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

14-Jäh­ri­ge mit Joint unterwegs

Maria-Ward-Stra­ße, Bam­berg Bei der Kon­trol­le einer Jugend­li­chen in der Maria-Ward-Stra­ße in Bam­berg in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag staun­ten die Poli­zei­be­am­ten nicht schlecht. Bei der gera­de ein­mal 14-Jäh­ri­gen tauch­te in der Hand­ta­sche ein bereits ange­rauch­ter Joint auf. Die Beschul­dig­ten­ver­neh­mung wegen des Ver­dachts einer Straf­tat erfolg­te im Bei­sein des hin­zu­ge­zo­ge­nen Vaters, in des­sen Obhut sie dann ent­las­sen wurde.

Ver­nünf­ti­ges Motor­rad­fah­ren geht anders

Cobur­ger Stra­ße, Bam­berg Mit sei­nen gera­de ein­mal 16 Jah­ren scheint ein jun­ger Strul­len­dor­fer noch etwas Rei­fe zu benö­ti­gen, wie eine Ver­kehrs­kon­trol­le in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag in der Cobur­ger Stra­ße in Bam­berg zeig­te. Noch kein Vier­tel­jahr den Füh­rer­schein, wuss­te er bereits, wie man beim Leicht­kraft­rad den soge­nann­ten DB-Kil­ler aus­baut, um sei­ne Mit­bür­ger durch einen lau­te­ren Aus­puff zu erfreu­en. Ver­meint­lich um nicht gleich erwischt zu wer­den, war das Kenn­zei­chen kom­plett nach oben geklappt, sodass es nicht mehr les­bar war. Den angeb­lich besit­zen­den Füh­rer­schein hat­te er dage­gen gleich ganz ver­ges­sen. Dem Staats­an­walt wird er jetzt eini­ges erklä­ren müssen.

Unfall­flucht am Bam­ber­ger Kreuz

A 73, Bam­ber­ger Kreuz, Lkr. Bam­berg Die Auto­bahn­po­li­zei Bam­berg bit­tet unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–510 um Hin­wei­se nach einer Ver­kehrs­un­fall­flucht am Frei­tag­vor­mit­tag kurz nach 10.00 h am Bam­ber­ger Kreuz. Als ein 37 jäh­ri­ger Sat­tel­zug­fah­rer aus Thü­rin­gen auf der A 73 in Rich­tung Coburg unter­wegs war, fuhr ein sil­ber­ner Klein­wa­gen von der A 70 aus Rich­tung Schwein­fur­t/­Bam­berg-Hafen kom­mend auch auf die A 73 auf. Dabei streif­te die Fah­re­rin den Lkw, fuhr jedoch anschlie­ßend trotz des Fremd­scha­dens von über 1000.- Euro ein­fach wei­ter. Wer hat den Unfall beob­ach­tet, wem ist ein links beschä­dig­ter sil­ber­ner Klein­wa­gen aufgefallen?

Dumm­heit kommt teu­er zu stehen

A 73, Alten­dorf, Lkr. Bam­berg Nicht gera­de zu den cle­ver­sten Lkw-Fah­rern dürf­te wahr­schein­lich der 58 jäh­ri­ge ita­lie­ni­sche Trucker gehö­ren, der am Frei­tag­vor­mit­tag auf der A 73 Rich­tung Coburg zwi­schen Forch­heim und Bam­berg nicht nur für einen Groß­ein­satz von Poli­zei, Auto­bahn­mei­ste­rei und Ber­gungs­fahr­zeu­gen son­dern auch für Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen sorg­te. Um sei­ne vor­ge­schrie­be­ne Pau­se zu machen, woll­te er nicht die Auto­bahn ver­las­sen, son­dern hielt kur­zer­hand auf dem Pan­nen­strei­fen an. Aller­dings hat­te er nicht das auf­ge­weich­te Ban­kett bedacht, wes­halb er mit den rech­ten Rädern ein­sank. Die Fol­ge war, dass er nicht mehr ohne frem­de Hil­fe aus dem Matsch her­aus­kam und zu befürch­ten war, dass er letzt­lich umkip­pen könn­te. Meh­re­re Stun­den kam der Frei­tags­ver­kehr nur ein­spu­rig vor­bei, neben einer Anzei­ge und dem Scha­den von über 1000.- Euro erwar­ten ihn auch noch die Ber­gungs­ko­sten von meh­re­ren tau­send Euro.

Auf­fahr­un­fall am Bam­ber­ger Kreuz

A 70, Bam­ber­ger Kreuz, Lkr. Bam­berg Ein nicht uner­heb­li­cher Sach­scha­den ent­stand am Frei­tag­nach­mit­tag bei einem Auf­fahr­un­fall am Bam­ber­ger Kreuz. Ein 49 jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer aus dem Land­kreis Forch­heim muss­te ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen, was ein 23 jäh­ri­ger Auto­fah­rer aus dem Land­kreis Bam­berg zu spät rea­li­sier­te und ihm auf­fuhr. Beim Auf­fah­rer wur­de der Scha­den auf 10.000.- Euro geschätzt, beim Geschä­dig­ten etwa 5.000.- Euro.

Beim Über­ho­len zu weit nach links

A 73, Hirschaid, Lkr. Bam­berg Im Fei­er­abend­ver­kehr am Frei­tag war ein 70 jäh­ri­ger Auto­fah­rer aus dem Land­kreis Lich­ten­fels gera­de dabei auf der A 73 bei Hirschaid Rich­tung Bam­berg eine Lkw Kolon­ne zu über­ho­len, als er zu weit nach links geriet. Im auf­ge­weich­ten Mit­tel­strei­fen streif­te er schließ­lich gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke. Den Gesamt­scha­den schätzt die Auto­bahn­po­li­zei Bam­berg auf über 6.000.- Euro.

Scha­den ohne Schuld

A 73, Brei­ten­güß­bach, Lkr. Bam­berg Trotz eines Scha­dens von über 3.000.- Euro kann dem Ver­ur­sa­cher bei einem Ver­kehrs­un­fall am Frei­tag­abend auf der A 73 bei Brei­ten­güß­bach kein Vor­wurf gemacht wer­den. Am Anhän­ger eines 65 jäh­ri­gen Auto­fah­rers aus Thü­rin­gen löste sich aus unge­klär­ter Ursa­che ein Spritz­schutz und wur­de gegen das nach­fol­gen­de Fahr­zeug eines 35 jäh­ri­gen Cobur­gers geschleudert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Pottenstein/​Gößweinstein. Am Frei­tag­nach­mit­tag gg. 16 Uhr fuhr eine 59-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin die Orts­ver­bin­dung von Klein­ge­see Rich­tung Träg­weis, als ihr kurz vor dem Orts­ein­gang ein unbe­kann­ter Pkw immer näher auf ihrer Fahr­bahn­sei­te ent­ge­gen­kam. Trotz Brem­sung und Aus­weich­ma­nö­ver kam es schließ­lich zur Kol­li­si­on der bei­den Fahr­zeu­ge, wodurch der lin­ke Außen­spie­gel der Geschä­dig­ten zu Bruch ging.

Der ande­re Unfall­be­tei­lig­te fuhr unbe­hel­ligt wei­ter, ohne sei­ner Fest­stel­lungs­pflicht nach­ge­kom­men zu sein. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 800 Euro.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se zum Unfall­her­gang oder aber zu einem eben­falls ent­spre­chend beschä­dig­ten Fahr­zeug im Bereich des lin­ken Außenspiegels.

Grä­fen­berg. Am Frei­tag­nach­mit­tag fuhr ein 21-jäh­ri­ger Golf­fah­rer die Staats­stra­ße 2191 von Grä­fen­berg Rich­tung Egloff­stein als er auf Höhe der Ein­mün­dung Höf­les aus Unacht­sam­keit ins rech­te Ban­kett gera­ten ist. Auf­grund zu star­kem Lenk­ein­schlag ist das Fahr­zeug schließ­lich ins Schleu­dern gekom­men und allein­be­tei­ligt in den Gra­ben gerutscht. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 4000 Euro.

Göß­wein­stein. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen fuhr ein 20-jäh­ri­ger Opel­fah­rer den Fin­ster­weg außer­orts bei Göß­wein­stein in Rich­tung der Kreis­stra­ße 23 Ri. Etzdorf.

In einer schar­fen Links­kur­ve brach das Heck bei win­ter­glat­ter Fahr­bahn aus, sodaß der Fahr­zeug­füh­rer die Kon­trol­le ver­lor und in den lin­ken Stra­ßen­gra­ben schlitterte.

Ein Abschlepp­dienst wur­de zur Ber­gung des Fahr­zeu­ges hin­zu­ge­zo­gen. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Dieb­stahl aus Pkw

Zwi­schen 13.11.2023 bis 21.11.2023, wur­de aus einem unver­sperr­ten Pkw der Fahr­zeug­schein ent­wen­det. Das Fahr­zeug war im Burg­kunst­adter Orts­teil Weid­nitz am Fahr­bahn­rand geparkt. Hin­wei­se zum Täter gibt es bis­lang nicht. In den letz­ten Tagen wur­den bei der PI Lich­ten­fels ver­mehrt Dieb­stäh­le aus Pkw’s mit­ge­teilt. Meist wur­den klei­ne­re Bar­geld­be­trä­ge ent­wen­det. Die Tat­or­te befan­den sich im Stadt­ge­biet von Lich­ten­fels und dem Umland.

Aus Unacht­sam­keit Unfall verursacht

Zu einem Auf­fahr­un­fall kam es gestern gegen 14:00 Uhr, auf der B 173 auf Höhe des „Zett­lit­zer Kreuz“ bei Marktz­euln. Ver­kehrs­be­dingt muss­te ein 56jähriger mit sei­nem Pkw bis zum Still­stand abbrem­sen. Ein hin­ter ihm fah­ren­der 34jähriger erkann­te die Situa­ti­on zu spät und fuhr mit sei­nem Opel nahe­zu unge­bremst auf dem vor ihm ste­hen­den Audi auf. Hier­bei ent­stand Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren Tau­send Euro. Das Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Ver­letzt wur­de zum Glück nie­mand; wäh­rend der Unfall­auf­nah­me kam es zu gerin­gen Verkehrsbehinderungen.