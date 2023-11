Dani­el Völ­ker Gedächt­nis­blitz­sie­ger, Jens Güt­her Jahres-Blitzsieger

Am Frei­tag ver­an­stal­te­te die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt im Ver­eins­lo­kal „Drei Kro­nen“ ihr tra­di­tio­nel­les Gedächt­nis-Blitz­tur­nier. 1. Vor­sit­zen­der Tho­mas Mül­ler erin­ner­te an die ver­stor­be­nen Ver­eins­mit­glie­der, in die­sem Jahr ins­be­son­de­re an Rai­ner Popp. Am Tur­nier betei­lig­ten sich 12 Teil­neh­mer, so dass 11 Run­den Blitz­schach zu je 5 Minuten/​Par­tie und Spie­ler zu absol­vie­ren waren. Wie­der sorg­ten die immer bes­ser wer­den­den Nach­wuchs­spie­ler des Ver­eins für über­ra­schen­de Ergeb­nis­se. Als Ein­zi­ger unge­scho­ren davon kam der sou­ve­rä­ne Sie­ger Dani­el Völ­ker. Er gewann alle 11 Par­tien, z. T. auch weil er um Sekun­den schnel­ler war als sein Geg­ner. Den zwei­ten Platz beleg­te Johan­nes Türk mit 8 :3 Punk­ten. Den drit­ten Platz teil­ten sich mit jeweils 7,5 : 3,5 Punk­ten Jens Güt­her und Seba­sti­an Qui­de­nus. Es folg­ten Tho­mas Mül­ler (6,5 Punk­te) und Franz Hirt­rei­ter (5,5 Punk­te), die damit auch noch Punk­te für die Jah­res­blitz­wer­tung erziel­ten. Jah­res­blitz­sie­ger 2023 aus ins­ge­samt 6 Tur­nie­ren wur­de Titel­ver­tei­di­ger Jens Güt­her mit 25 Punk­ten, vor Dani­el Völ­ker (20 Punk­te), der als Ein­zi­ger zwei Tur­nie­re gewin­nen konn­te. Den drit­ten Platz beleg­te Johan­nes Türk (19 Punk­te) vor Micha­el Wag­ner (17 Punk­te), Toni Pet­te­rich (14,5 Punk­te) und Tho­mas Mül­ler (14 Punkte).

Am näch­sten Frei­tag fin­den Nach­hol­spie­le der Stadt­mei­ster­schaft statt. Am Sams­tag beginnt die Weih­nachts­fei­er der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung um 18 Uhr .