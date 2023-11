Der BBC Bay­reuth kehrt auf das hei­mi­sche Par­kett zurück. Am Sonn­tag (26. Novem­ber 2023) emp­fängt der BBC Phoe­nix Hagen zum 9. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bundesliga.

Wenn mit den Feu­er­vö­geln ein ech­ter Tra­di­ti­ons­club in der Ober­fran­ken­hal­le gastiert, kommt auf das jun­ge BBC-Team eine ech­te Prü­fung zu. Von einer Stand­ort­be­stim­mung will­Head Coach Mla­den Dri­jen­cic jedoch nicht spre­chen. „Alle Teams ste­hen in der Tabel­le eng bei­ein­an­der. Jeder Sieg kann in der End­ab­rech­nung über das Errei­chen oder Ver­pas­sen der Play­offs entscheiden.

Gegen den Tabel­len­drit­ten will der BBC an die Lei­stung aus dem Dres­den-Spiel anknüp­fen. In einem varia­blen und gefe­stig­ten Auf­tre­ten soll der Schlüs­sel zum Erfolg liegen.Drijencic: „Wir wol­len in der Pack Line Defen­se genau­so bes­ser wer­den wie in der Eins-gegen-Eins-Ver­tei­di­gung. Dazu gilt es, in der Offen­si­ve schnell den Ball zu bewe­gen. Unser Spiel in der Offen­si­ve und Defen­si­ve funk­tio­niert auf Team­ba­sis. Nur geschlos­sen haben wir eine Chan­ce zu gewin­nen – ganz gleich, wie der Geg­ner heißt.“

Phoe­nix Hagen soll die­sen BBC-Spi­rit bereits als näch­stes Team zu spü­ren bekom­men. Auf hei­mi­schem Par­kett sol­len auch das Bay­reu­ther Bas­ket­ball­pu­bli­kum wie­der ein Fak­tor wer­den. „Die Ober­fran­ken­hal­le ist immer ein Fak­tor. Wir brau­chen die Zuschau­er als sech­sten Mann“, beschwört Dri­jen­cic die Festung Oberfrankenhalle.“

Die sol­len den BBC auch gegen das gut in die Sai­son gestar­te­te Team von Gäste­coach Chri­sto­pher Har­ris zum Erfolg pushen. Jump in der Ober­fran­ken­hal­le ist um 15 Uhr.