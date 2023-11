Wenn die Bam­berg Bas­kets am Sams­tag um 18:30 in eige­ner Hal­le in den 9. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga gehen, gibt es nur ein Ziel für die Mann­schaft von Head Coach Oren Amiel: der erste Heim­sieg der neu­en Sai­son soll her. Gast von Bam­bergs Bun­des­li­ga Bas­ket­bal­lern an die­sem Fami­li­en­spiel­tag sind die Bas­ket­ball Löwen Braun­schweig, die man nach ihren bis­he­ri­gen Auf­trit­ten in der Liga durch­aus als unbe­re­chen­bar ein­stu­fen muss.

Zum Fami­li­en­spiel­tag – mit Ted­dy Bear Toss – gibt es im Haupt­foy­er der Are­na eine betreu­te Bas­ket­ball­sta­ti­on, an der die Kids Drib­bel- und Wurf­übun­gen machen kön­nen. Unse­re Bam­berg Dancers bie­ten Air­brush-Tat­toos an. Zudem haben wir eine Kin­der-Mal-Ecke, unse­re X‑Box-Sta­tio­nen mit NBA2K4, den Drib­bel­coun­ter mit Prei­sen für ver­schie­de­ne Alters­ka­te­go­rien sowie unse­re Bam­berg Bas­kets Mini und Juni­or Dancers am Start. Tip-Off zur Par­tie ist am Sams­tag­abend um 18:30 Uhr. Dyn wird die Par­tie wie gewohnt live aus der BRO­SE ARE­NA übertragen.

Patrick Heck­mann: