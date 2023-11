Die Kir­chen­ver­wal­tung St. Moritz und der Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein Leu­ten­bach laden am ersten Advents­wo­chen­en­de herz­lich zur besinn­li­chen Advents­fei­er in der idyl­li­schen Fili­al­kir­che St. Moritz ein. Die Ver­an­stal­tung fin­det am 01. Dezem­ber um 18:00 Uhr statt und ver­spricht, die Her­zen der Besu­cher auf die bevor­ste­hen­de Advents­zeit einzustimmen.

St. Moritz, gele­gen am Ende des male­ri­schen Moritz­ta­les in der Nähe des Sil­ber­bach­was­ser­fal­les an der Staats­stra­ße 2242 zwi­schen Leu­ten­bach und Hunds­bo­den, bil­det die per­fek­te Kulis­se für die­se fest­li­che Feierlichkeit.

Musi­ka­lisch umrahmt wird die Advents­fei­er von der frän­ki­schen Musik­grup­pe „Trio Sai­ten­Weis‘“, drei erfah­re­nen Musi­kern aus der Regi­on, die mit stim­mungs­vol­len Klän­gen die Advents­zeit ein­läu­ten wer­den. Dar­über hin­aus wer­den besinn­li­che, tra­di­tio­nel­le und moder­ne Advents­ge­schich­ten vor­ge­tra­gen, um die Zuhö­rer in eine fest­li­che Stim­mung zu versetzen.

Im Anschluss an das Pro­gramm sind alle Besu­cher herz­lich ein­ge­la­den, die advent­li­che Stim­mung wei­ter zu ver­tie­fen und bei war­mem Ker­zen­licht die roman­ti­sche Atmo­sphä­re der Kir­che bei köst­li­che Leb­ku­chen, Advents­plätz­chen und Glüh­wein zu genießen.

Die Advents­fei­er in der Fili­al­kir­che St. Moritz in Leu­ten­bach ver­spricht eine wun­der­vol­le Gele­gen­heit, um sich auf die bevor­ste­hen­de Weih­nachts­zeit ein­zu­stim­men und Momen­te der Besin­nung in der male­ri­schen Umge­bung des Moritz­ta­les zu erleben.

Kir­chen­ver­wal­tung und der Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein freu­en sich auf Ihren Besuch und auf eine gemein­sa­me, fest­li­che Ein­stim­mung in die Adventszeit.