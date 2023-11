Zwei­mal im Jahr tref­fen sich bei der Voll­ver­samm­lung des Stadt­ju­gend­rings die Dele­gier­ten aller Mitgliedsverbände

Die Herbst-Voll­ver­samm­lung des Stadt­ju­gend­rings Bay­reuth tag­te am 13. Novem­ber 2023 im neu­en Gemein­de­haus der Evang. Kir­che St. Johan­nis in Bay­reuth. Mit über 30 anwe­sen­den Dele­gier­ten star­te­te die Sit­zung mit den Gruß­wor­ten der Gäste. Sowohl Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger, wie auch die Ver­tre­ter des Kreis­ju­gend­rings Maxi­mi­li­an Röder und des Bezirks­ju­gend­rings Lena Herr­manns­dör­fer dank­ten dem Jugend­ring für die groß­ar­ti­ge Arbeit im ver­gan­ge­nen Jahr und beton­ten die gute Zusam­men­ar­beit. Wich­tig, und das betont auch die Vor­sit­zen­de des Stadt­ju­gend­rings Nan­cy Kam­prad in ihrer Begrü­ßung, an der Jugend­ar­beit darf unter kei­nen Umstän­den gespart wer­den. So erklärt Nan­cy Kam­prad: „Geld das in die Jugend­ar­beit inve­stiert wird, refi­nan­ziert sich über die Jah­re mehr­fach. Jeder Euro in der Jugend­ar­beit ist gut ange­leg­tes Geld.

Auch wenn klar ist, dass aktu­ell über­all gespart wer­den muss, appel­liert ich hier an die Ver­ant­wort­li­chen, die Jugend­ar­beit nicht kaputt zu spa­ren.“ Eine jun­ge Tanz­grup­pe aus Bay­reuth, die Poi­son Dance Class hat sich vor kur­zem zu einer Jugend­grup­pe for­mie­ret und stellt sich des­halb erst­ma­lig bei der Voll- ver­samm­lung des Jugend­rings vor. Mit ihrer Vor­stel­lung bit­ten die Ver­ant­wort­li­chen der Grup­pe um ihre Auf­nah­me. Die Dele­gier­ten begrü­ßen das Enga­ge­ment und befür­wor­ten ein­stim­mig eine Auf­nah­me. Um als neue Grup­pie­rung voll­wer­ti­ges Mit­glied des Jugend­rings wer­den zu kön­nen, wir nun die Auf­nah­me­emp­feh­lung an den Lan­des­vor­stand des Baye­ri­schen Jugend­rings über­mit­telt, der die­ser noch zustim­men muss. Es ist davon aus­zu­ge­hen, dass zur Früh­jahrs­voll­ver­samm­lung die Grup­pe Poi­son Dance Class stimm­be­rech­tigt in den Jugend­ring auf­ge­nom­men wer­den kann.

Die Vor­stands­mit­glie­der Ivon­ne Banik und Hei­ko Uhl­ig stel­len in sei­nem Bericht das Jah­res­pro­gramm 2024 vor. Neben Fahr­ten mit Kin­dern, Jugend­li­chen und Fami­li­en ste­hen ver­schie­de­ne Feste und Ver­an­stal­tun­gen wie das Fami­li­en­fest in der Wil­hel­mi­ne­naue am 9. Mai 2024 auf dem Pro­gramm. Aber auch zur Jugend­be­tei­li­gung enga­giert sich der Stadt­ju­gend­ring wie­der stark. So ist eine Ver­an­stal­tung zum Jubi­lä­um von 75 Jah­re Grund­ge­setz in Bay­reuth sowie ver­schie­de­ne Ange­bo­te zur Euro­pa­wahl geplant. In Bay­reuth wird am 17. Mai der Euro­pa­truck der Baye­ri­schen Staats­kanz­lei halt­ma­chen, bei des­sen Rah­men­pro­gramm sich der Stadt­ju­gend­ring enga­giert. Eben­so ist im Herbst wie­der ein Rat­haus Club­bing für alle jun­gen Bay­reu­ther geplant. Hier­bei ver­wan­delt sich das Rat­haus in eine gro­ße Par­ty-Area, in der sowohl gefei­ert, als auch mit den Lokal­po­li­ti­kern dis­ku­tiert wer­den kann.

In sei­nem Bericht zum kom­men­den Haus­halt erläu­tert der Geschäfts­füh­rer des Stadt­ju­gend­rings Ste­fan Greiß­in­ger, hof­fe man auf die Zusa­gen der Stadt Bay­reuth, dass an den Mit­teln für den Jugend­ring nicht gespart wer­de. Nur so sei­en auch Ange­bo­te wie Mini-Bay­reuth wei­ter­hin in gewohn­ter Form mög­lich. Der Haus­halts­an­satz für das Jahr 2024 liegt bei 96.090 Euro. Ins­ge­samt ist es wie­der gelun­gen einen aus­ge­gli­che­nen Haus­halt auf­zu­stel­len, der ohne Schul­den aus­kommt. Auf Grund eines Antrags zur Geschäfts­ord­nung aus dem Kreis der anwe­sen­den Dele­gier­ten wird auf eine detail­lier­te Vor­stel­lung der ein­zel­nen Haus­halts­po­si­tio­nen ver­zich­tet. Der Haus­halt ist allen Dele­gier­ten im Vor­feld zuge­gan­gen und so kann direkt abge­stimmt wer­den. Erfreu­lich, wie bereits seit vie­len Jah­ren, wur­de auch der neue Haus­halts­an­satz für das kom­men­de Jahr ein­stim­mig angenommen.

Zur ange­setz­ten Nach­wahl für zwei freie Vor­stands­po­sten fin­den sich lei­der aus der Run­de kei­ne Kan­di­da­ten, so dass es zu kei­ner Wahl kommt, son­dern die­se noch­mals auf die kom­men­de Sit­zung im Früh­jahr ver­scho­ben wird. Nach eini­gen wei­te­ren Bekannt­ga­ben schließt die Vor­sit­zen­de Nan­cy Kam­prad die Sit­zung mit einem Dank an alle Vor­stän­de, Dele­gier­ten und Ehren­amt­li­chen in den Ver­ei­nen und Ver­bän­den und freut sich auf ein bal­di­ges Wie­der­se­hen bei den kom­men­den Veranstaltungen.