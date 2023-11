Er zählt zu den soge­nann­ten stil­len Tagen: Der Volks­trau­er­tag, der in der Stadt Kulm­bach mit zahl­rei­chen Gedenk­fei­ern an den Ehren­mä­lern began­gen wur­de. Die zen­tra­le Fei­er fand am Ehren­mal in der Pesta­loz­zi­stra­ße statt. Ihr vor­aus­ge­gan­gen war ein Gedenk­zug, der am Rat­haus gestar­tet war.

Gemein­sam zogen zahl­rei­che poli­ti­sche Man­dats­trä­ger sowie Ver­tre­ter von Ver­bän­den, Ver­ei­nen und Orga­ni­sa­tio­nen, dar­un­ter Mit­glie­der der Reser­vi­sten- und Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft Kulm­bach-Plas­sen­burg und des Kreis­ver­bin­dungs­kom­man­dos Kulm­bach sowie Ver­tre­ter der König­lich Pri­vi­le­gier­ten Schüt­zen­gil­de Kulm­bach von 1511, des Blä­ser­en­sem­bles der Stadt­ka­pel­le Kulm­bach und des Gesang­ver­eins Höferän­ger stadt­aus­wärts zum Ehren­mal in der Pestalozzistraße.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann ermahn­te in sei­ner Gedenk­an­spra­che alle, das Erin­nern und Geden­ken nie­mals zu ver­ges­sen. „Die bei­den Welt­krie­ge und die NS-Dik­ta­tur lie­gen Jahr­zehn­te zurück. Man­che fra­gen sich des­halb, ob wir denn immer noch dar­an erin­nern müs­sen, ob wir die Schrecken der Ver­gan­gen­heit nicht ruhen las­sen kön­nen. Aber wer so fragt, ver­kennt die Bedeu­tung des Geden­kens. Denn Geden­ken bewahrt nicht nur die Erin­ne­rung an die Opfer, an Leid und Unrecht –

Geden­ken rich­tet sich genau­so auf die Gegen­wart, auf unse­re Zeit, in der wir gera­de leben!“

Die aktu­ell schlim­men Ereig­nis­se vor den Toren Euro­pas in der Ukrai­ne und rund um Isra­el zei­gen laut OB Leh­mann vor allem eines:

„Die­ses Geden­ken und das Bewah­ren der Erin­ne­rung ist so wich­tig. Heu­te ver­mut­lich mehr denn je. Denn Krieg und Gewalt bestim­men lei­der auch das Hier und Jetzt. Kaum ein Tag ver­geht, kaum ein Tag ist seit dem Ende des Zwei­ten Welt­kriegs ver­gan­gen, an dem wir nicht von Kämp­fen oder der Ver­fol­gung unschul­di­ger Men­schen hören mussten!“

Das Kulm­ba­cher Stadt­ober­haupt appel­lier­te des­halb an alle, die Kul­tur des Erin­nerns und Geden­kens auch an nach­fol­gen­de Gene­ra­tio­nen wei­ter­zu­ge­ben. Der Volks­trau­er­tag sei ein „wich­ti­ger Tag gegen das Vergessen“.

Zusam­men mit Land­rat Klaus Peter Söll­ner leg­te Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann einen Kranz am Ehren­mal in der Pesta­loz­zi­stra­ße nie­der. Die Gedenk­fei­er wur­de vom Blä­ser­en­sem­ble der Stadt­ka­pel­le Kulm­bach und vom Gesangs­ver­ein Höferän­ger musi­ka­lisch umrahmt.

Zum Nach­le­sen: Gespro­che­nes Wort von Kulm­bachs Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann zum Volks­trau­er­tag 2023 (PDF, 141 KB)