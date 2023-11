Neu­es Jugend­par­la­ment steht fest

Im Sep­tem­ber, Okto­ber und Novem­ber wur­de das Jugend­par­la­ment der Stadt neu gewählt. Ins­ge­samt waren 6.876 Jugend­li­che wahl­be­rech­tigt, 709 davon gaben ihre Stim­men ab. Die Wahl­be­tei­li­gung lag bei 10,31 Prozent.

Die Aus­zäh­lung der Stim­men und der Wahl­an­nah­me zie­hen in das Gre­mi­um ein: Kai Chan, Emmy-Noe­ther-Gym­na­si­um (634 Stim­men), Hele­na Neu­bert, Emmy-Noe­ther-Gym­na­si­um (582 Stim­men), Yalin Aydin, Emmy-Noe­ther-Gym­na­si­um (497 Stim­men), Ele­na Zik­mund, Eichen­dorff­schu­le (418 Stim­men), Ida Kind­ler, Fri­der­ci­cia­num (365 Stim­men), Robin Gril­le, Fri­de­ri­cia­num (352 Stim­men), Simon Rauch, Ohm-Gym­na­si­um (348 Stim­men), Jana Zim­bel­mann, Albert-Schweit­zer-Gym­na­si­um (347 Stim­men), Paul Fen­ner, Montesso­ri Fach­ober­schu­le Fran­ken (331 Stim­men), Aarush Agra­wal, Ohm-Gym­na­si­um (322 Stim­men), Ojas Agra­wal, Albert-Schweit­zer-Gym­na­si­um (306 Stim­men), Justin Eigen­seer, Her­mann-Hede­nus-Mit­tel­schu­le (304 Stim­men), Han­na Dzit­kows­ka, Ohm-Gym­na­si­um (293 Stim­men), Peter Spa­lek (287 Stim­men) und Moham­med Hamad, Otfried-Preuß­ler-Schu­le (267 Stimmen).

Das Jugend­par­la­ment besteht aus 15 Mit­glie­dern und ver­tritt die Inter­es­sen der Jugend­li­chen gegen­über dem Stadt­rat und der Stadt­ver­wal­tung. Hier­für hat es unter ande­rem ein Antrags­recht. Die Amts­zeit beträgt zwei Jah­re. Wahl- und kan­di­da­tur­be­rech­tigt waren alle Jugend­li­chen, die zum Wahl­zeit­punkt zwi­schen zwölf bis 18 Jah­re alt waren und ihren Haupt­wohn­sitz seit drei Mona­ten in Erlan­gen hatten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​j​u​g​e​n​d​p​a​r​l​a​m​ent.

HFPA tagt zum letz­ten Mal heuer

Der Haupt‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schuss (HFPA) des Stadt­rats kommt am Mitt­woch, 29. Novem­ber, zu sei­ner letz­ten öffent­li­chen Sit­zung in die­sem Jahr zusam­men. Beginn ist um 16:15 Uhr im Rats­saal des Rat­hau­ses. Auf der Tages­ord­nung ste­hen die Erhö­hung der Platz­gel­der für Schau­stel­ler bei der Berg­kirch­weih 2024, Mit­tel­be­reit­stel­lun­gen für den Eigen­be­trieb Job­cen­ter und das Inter­na­tio­na­le Figu­ren­thea­ter­fe­sti­val sowie die Haus­halts­be­ra­tun­gen 2024.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Stadt­rats-Novem­ber­sit­zung am Donnerstag

Zu sei­ner Novem­ber-Sit­zung kommt der Stadt­rat am Don­ners­tag, 30. Novem­ber, um 16:30 Uhr im Rats­saal (Rat­haus, 1. OG) zusam­men. Ver­schie­de­ne Mit­tel­be­reit­stel­lun­gen, der Neu­er­lass der Park­ge­büh­ren­ord­nung, die Richt­li­ni­en zur Ver­lei­hung des Kul­tur­prei­ses, Bedarfs­an­er­ken­nun­gen für Kin­der-Betreu­ungs­plät­ze sowie Inve­sti­ti­ons­ko­sten­för­de­run­gen für einen Kin­der­gar­ten-Neu­bau ste­hen auf der Tages­ord­nung. Zu Beginn stel­len sich die neu­ge­wähl­ten Mit­glie­der des Jugend­par­la­ments dem Stadt­rat vor.

Gegen 17:30 Uhr ist ein Vor­trag der Sie­mens AG zur wei­te­ren Ent­wick­lung des Sie­mens Cam­pus (Fort­schrei­bung Master­plan) geplant.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Jun­ge Kunst: Fahr­stra­ße erstrahlt in „neu­em Glanz“

Die Erlan­ger Jugend­kunst­schu­le (JuKS) prä­sen­tiert seit Don­ners­tag ein auf­re­gen­des Kunst­pro­jekt, das der Fahr­stra­ße einen neu­en Anstrich ver­passt und auf die krea­ti­ve Mit­ge­stal­tung durch jun­ge Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger zurückgreift.

Start war der 1. Erlan­ger Kin­der- und Jugend­gip­fel am 30. Sep­tem­ber. In der JuKS wur­den inter­es­sier­ten Teil­neh­men­den die Türen geöff­net, um und krea­tiv zu wer­den. Was als Samm­lung von Kin­der­zeich­nun­gen star­te­te, wur­de zu einem span­nen­den Gemein­schafts­werk, als der hie­si­ge Comic-Künst­ler Micha­el Jor­dan die künst­le­ri­schen Frag­men­te zu Col­la­gen ver­ein­te. In einem reflek­tie­ren­den Gespräch hebt er den kol­la­bo­ra­ti­ven Cha­rak­ter her­vor, indem er erklärt: „Die Grund­la­ge waren zu 100 Pro­zent Skiz­zen von Kin­dern und Jugend­li­chen, die schließ­lich zu Col­la­gen gesetzt und mit­hil­fe von Over­head­pro­jek­to­ren auf Holz­plat­ten über­tra­gen wur­den.“ Der Künst­ler wähl­te gezielt aus­drucks­star­ke Far­ben. Unter­stützt durch Nach­wuchs­künst­le­rin Katha­ri­na Plon­ka ent­stan­den schließ­lich die fer­ti­gen Plat­ten, die jetzt die vor­he­ri­ge Gestal­tung in den Fen­ster­aus­spa­run­gen der Musik­schu­le ablö­sten und der Fahr­stra­ße eine neue Leben­dig­keit verleihen.

Das Mot­to „Lasst die Jun­gen mal machen!“ präg­te die­sen krea­ti­ven Pro­zess. Jor­dan betont, dass Kunst nicht immer eine spe­zi­fi­sche Bot­schaft ver­mit­teln muss, son­dern auch Freu­de und Frei­heit des krea­ti­ven Aus­drucks reprä­sen­tie­ren kann. „Eine Sekun­de raus aus dem All­tag, ein neu­er Impuls. Kunst halt.“ beschreibt der Comic-Künst­ler das Ergebnis.

Die JuKS freut sich über die­se leben­di­ge Erwei­te­rung des Stadt­bil­des und prä­sen­tiert die­ses Pro­jekt als Zeug­nis für die Krea­ti­vi­tät jun­ger Köp­fe. „Gera­de in die­ser blas­sen Zeit tut so ein Sprit­zer Far­be gut“, so Jugend­kunst­schul­lei­tung Annet­te Rol­len­mil­ler. Die neu gestal­te­ten Plat­ten laden dazu ein, die Stim­men der Erlan­ger Jugend zu fei­ern und ihre krea­ti­ven Bei­trä­ge in der öffent­li­chen Wahr­neh­mung zu schätzen.

vhs-Lesung: „Wovon wir träumen“

Eine jun­ge Frau zwi­schen zwei Kul­tu­ren: „Wovon wir träu­men“ heißt der Debüt­ro­man der Ber­li­ner Autorin Lin Hier­se. Sie liest aus ihrem Buch am Don­ners­tag, 30. Novem­ber, um 19:00 Uhr im Histo­ri­schen Saal der Volks­hoch­schu­le (vhs; Fried­rich­stra­ße 19; 8 Euro Ein­tritt). Eine Anmel­dung ist im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de erfor­der­lich. Sub­til, mutig und mit fei­nem Gefühl für die Spra­che beschreibt Lin Hier­se eine Bezie­hung zwi­schen Mut­ter und Toch­ter und den Fra­gen nach Iden­ti­tät, Nähe und Abgren­zung. Auf den Spu­ren der deutsch-chi­ne­si­schen Geschich­te fin­det sie eine Form, Migra­ti­on nicht als Trau­ma zu begrei­fen, son­dern als Traum. Hier­se, gebo­ren 1990 in Braun­schweig, hat Asi­en­wis­sen­schaf­ten und Human­geo­gra­phie stu­diert. Sie lebt in Ber­lin und ist seit 2019 Redak­teu­rin der Tages­zei­tung „taz“, wo auch ihre Kolum­ne „poe­ti­cal cor­rect­ness“ erscheint. Die Lesung – in Koope­ra­ti­on mit dem Frau­en­zen­trum Erlan­gen – ist Teil des Rah­men­pro­gramms zur vhs-Aus­stel­lung „Im Zei­chen des Mon­des“, in der chi­ne­si­sche und frän­ki­sche Künst­ler ihre Wer­ke zei­gen. Die Aus­stel­lung ist noch bis zum 9. Febru­ar zu sehen.

Gehar­nisch­ter Feu­er­kopf, nicht wei­ser Brah­ma­ne: Rück­erts Kampf­lie­der von 1863

Fried­rich Rück­ert gilt häu­fig als der Poet der Welt­ver­söh­nung. Doch der Blick auf die Krie­ge um Schles­wig-Hol­stein (1848/1850 und 1863) zeigt eine über­ra­schend ande­re Sei­te des Dich­ters. Rein­hold Mün­ster von der Tech­ni­schen Hoch­schu­le Würz­burg-Schwein­furt geht in einem Vor­trag am Don­ners­tag, 30. Novem­ber, um 19:30 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek (Markt­platz 1) dar­auf näher ein. Der Ein­tritt ist kostenfrei.

Sto­ry­tel­ler Richard Mar­tin an der vhs

Eng­lish Sto­ry­tel­ling ver­ständ­lich für alle: Der aus Nord­eng­land stam­men­de Sto­ry­tel­ler Richard Mar­tin kommt zurück auf die Büh­ne der Erlan­ger Volks­hoch­schu­le (vhs), wo er seit mehr als zehn Jah­ren regel­mä­ßig auf­tritt. Er prä­sen­tiert am Frei­tag, 1. Dezem­ber, von 19:00 bis 21:00 Uhr im Gro­ßen Saal (Fried­rich­stra­ße 19) sein neu­es Pro­gramm in eng­li­scher Spra­che mit Geschich­ten zum Lachen, Schmun­zeln und Stau­nen (15 Euro Ein­tritt). Eine Anmel­dung ist im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de erfor­der­lich. Mar­tin, ein ehe­ma­li­ger Leh­rer, begei­stert durch sei­ne unnach­ahm­li­che Kunst des Erzäh­lens und führt sein Publi­kum durch (fast) alle Höhen und Tie­fen mensch­li­cher Emp­fin­dun­gen. Er erzählt nicht nur in Deutsch­land, son­dern inzwi­schen weltweit.

Aus­stel­lung „We are us“ im Klimaschaufenster

Im Kli­ma­schau­fen­ster (Haupt­stra­ße 55) ist von Frei­tag, 1. Dezem­ber, bis Don­ners­tag, 21. Dezem­ber, die Aus­stel­lung „We are us“ zu sehen. Das NET IDEA-Pro­jekt zeigt dabei das Ergeb­nis eines Foto­work­shops von Jugenldichen, die sich mit ihrer Iden­ti­tät beschäf­tigt haben und wo sie sich in Erlan­gen zuhau­se füh­len. Zu sehen sind Col­la­gen und Por­träts. NET IDEA ist ein euro­pa­wei­tes Pro­jekt und wird in sechs wei­te­ren Län­dern durchgeführt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​b​e​e​v​e​r​y​t​h​i​n​g​-​b​e​l​ong.

Bild­auf­nah­men und LiDAR-Ver­mes­sung im Stadtgebiet

In den näch­sten Wochen wer­den mit Kame­ras und Laser­kar­tie­rungs­tech­nik (LiDAR) aus­ge­stat­te­te Autos der Fir­ma Cyclo­Me­dia Deutsch­land GmbH (Inter­net: www​.cyclo​me​dia​.com) Erlan­gen befah­ren, um im Auf­trag der Stadt­ver­wal­tung Geo­da­ten zu erfas­sen. Zeit­gleich mit der Erstel­lung von 360-Grad-Pan­ora­ma­bil­dern wird der Stra­ßen­raum voll­stän­dig drei­di­men­sio­nal mit­tels Laser­scan­ning erfasst. Bei gün­sti­ger Wet­ter­la­ge wird die Befah­rung nur weni­ge Tage dau­ern. Die erfass­ten Daten wer­den von der Stadt­ver­wal­tung aus­schließ­lich für inter­ne Zwecke ein­ge­setzt. Sie die­nen unter ande­rem der Stadt- und Ver­kehrs­pla­nung, zur Beur­tei­lung von Bau­ge­su­chen, zur Stra­ßen­zu­stands­be­wer­tung, zur Geneh­mi­gung von Bau­stel­len im öffent­li­chen Ver­kehrs­raum, zur Inven­ta­ri­sie­rung der Stra­ßen­in­fra­struk­tur, zur Über­prü­fung von Ver­an­stal­tungs­ge­bie­ten und der Feu­er­wehr­ein­satz­pla­nung. Eine Ver­öf­fent­li­chung der Bil­der im Inter­net als Open­Da­ta ist zum gegen­wär­ti­gen Zeit­punkt noch nicht beab­sich­tigt. Im Bild­ma­te­ri­al erkenn­ba­re Per­so­nen und Kfz-Kenn­zei­chen wer­den auch für die inter­ne Ver­wen­dung ent­spre­chend daten­schutz­recht­li­cher Vor­ga­ben nach dem aktu­el­len Stand der Tech­nik anony­mi­siert („ver­pi­xelt“).

Die Cyclo­Me­dia Deutsch­land GmbH ver­pflich­tet sich, den Daten­schutz­ko­dex für Geo­da­ten­dien­ste (www​.geo​da​ten​ko​dex​.de) des Ver­eins „Selbst­re­gu­lie­rung Infor­ma­ti­ons­wirt­schaft e. V.“ (SRIW) einzuhalten.

Woh­nungs­ver­mitt­lung am Mon­tag nicht erreichbar

Die Woh­nungs­ver­mitt­lung im Sozi­al­amt der Stadt ist am Mon­tag, 27. Novem­ber, nicht erreich­bar. Der Grund ist eine inter­ne Fort­bil­dung für die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter. Info: www​.erlan​gen​.de/​r​a​t​h​aus.