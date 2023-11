Tan­zen und Gutes tun: Die Besu­cher des dies­jäh­ri­gen 46. Coch­abam­ba-Balls der Pfar­rei St. Gan­golf „ertanz­ten“ im Kle­mens-Fink-Zen­trum in Bam­berg für die gute Sache einen Erlös von 4.650 Euro. Die Ver­stei­ge­rung der belieb­ten Gemü­se­kist­chen der Bam­ber­ger Gärt­ner, vie­le Ein­zel­spen­den und nicht zuletzt die Ein­tritts­gel­der der Ball­be­su­cher ver­hal­fen zu die­sem erfreu­li­chen Ergebnis.

Andrea Fried­rich und Huber­tus Lie­berth vom Mis­si­ons­kreis Ayo­pa­ya e.V. stell­ten das Spen­den­pro­jekt vor: Unter­stützt wird in die­sem Jahr die Akti­on „Com­pu­ter für das Cole­gio Boli­via­no Ale­man“ im Schul­zen­trum „Fe y ale­gría“ in Inde­pen­den­cia. Das Cole­gio Téc­ni­co Humaní­sti­co Boli­via­no Ale­mán soll mit neu­en Com­pu­tern aus­ge­stat­tet wer­den. Die Kin­der in Boli­vi­en gehen sechs Jah­re in die Grund­schu­le und kön­nen dann in wei­te­ren sechs Jah­re im Cole­gio das Abitur errei­chen. Bil­dung ist das wesent­li­che Kapi­tal, das die­sen jun­gen Men­schen eine bes­se­re Zukunft ermög­li­chen soll (www​.ayo​pa​ya​.de). Das „Blue Train Orche­stra“, die Big Band der städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg unter der Lei­tung von Seba­sti­an Strem­pel, hat­te für die 160 Gäste schwung­vol­le Tanz­mu­sik auf Lager und zwei Ensem­ble­mit­glie­der des „TiG – Thea­ter im Gärt­ner­vier­tel“ boten als Sing­ein­la­ge einen kur­zen Aus­zug aus dem aktu­el­len Musical.

Der 47. Coch­abam­ba-Ball wird am 19. Okto­ber 2024 stattfinden.