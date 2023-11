Die jähr­li­che Mit­glie­der­ver­samm­lung unse­res Ver­eins am Mitt­woch, 23.11.2023 fand ganz ent­spannt und mit lecke­rem Essen im Gast­hof Kro­der in Schlaifhau­sen statt. Vor­sit­zen­de Stef­fi Schaf­fer fass­te das Wesent­li­che des Jah­res 2022 und 2023 in ihrem Vor­stands­be­richt kurz und knapp zusam­men. Sie gab Ein­blick über die Akti­vi­tä­ten des Ver­eins, wer für unse­ren Ver­ein gespen­det hat und es immer noch tut, sei es mit Sach- oder Geld­spen­den. DAN­KE an die­ser Stel­le noch ein­mal an alle Spender!

Auf den Jah­res­be­richt folg­ten der Finanz­be­richt und der Bericht des Rech­nungs­prü­fers. Die Kas­sen­prü­fung hat kei­ne Bean­stan­dung erge­ben. Die Kon­ten wur­den ord­nungs­ge­mäß und ordent­lich geführt. Der Kas­sen­prü­fer schlug die Ent­la­stung des Kas­sen­füh­rers vor, wel­che ohne Gegen­stim­men ange­nom­men wurde

.

Nach der Ent­la­stung des Vor­stan­des und des Kas­sen­füh­rers stan­den Neu­wah­len auf der Tagesordnung.

Im Amt wur­den bestä­tigt: Stef­fi Schaf­fer als 1. Vor­sit­zen­de, Chri­sti­an Sie­ben­haar und Jür­gen Hop­fen­gärt­ner als 1. und 2. Beisitzer.

Neu gewählt wur­den Dani­el Klein als 2. Vor­sit­zen­der, Mela­nie Pfeu­fer als Schatzmeister/​Kassier, Josef Schaf­fer als Schrift­füh­rer und Tho­mas Vogel als 3. Bei­sit­zer. Die Wahl wur­de ein­stim­mig angenommen.

Wir wün­schen dem neu gewähl­ten Vor­stand eine har­mo­ni­sche, kon­struk­ti­ve Zusam­men­ar­beit und ein tol­les Mit­ein­an­der mit vie­len neu­en Ideen und Zielen.

Anschlie­ßend wur­den wei­te­re Zie­le und Vor­ge­hens­wei­sen bespro­chen, unter ande­rem die Betei­li­gung am Feri­en­pro­gramm 2024, die Innen­re­no­vie­rung unse­rer Hüt­te am Wal­ber­la u.m. Es folg­te das Schluss­wort unse­rer Vor­sit­zen­den Stef­fi. Gegen 20.00 Uhr wur­de die Ver­samm­lung beendet.