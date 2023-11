Über 250 Besu­che­rin­nen und Besu­cher waren am 7. Novem­ber 2023 begei­stert von den digi­ta­len Ange­bo­ten im Gesund­heits­we­sen und stan­den Schlan­ge am Stand von Ani­ma­Res, um mit­tels VR-Bril­le Orga­ne wie ein lebens­ech­tes, schla­gen­des Herz direkt vor den eige­nen Augen mit­ten im Raum zu sehen und zu spü­ren, ganz ohne Skal­pell & Ope­ra­ti­on. Ein sol­ches Ler­nen mit allen Sin­nen wün­schen sich die Pflegeschüler/​innen nun für ihre Ausbildung.

Zum 1. Janu­ar 2024 kommt das papier­lo­se E‑Rezept für alle gesetz­lich Ver­si­cher­ten via der elek­tro­ni­schen Ver­si­cher­ten­kar­te: der Haus­arzt Herr Dr. med. Tho­mas Fier­mann aus der über­ört­li­chen Gemein­schafts­pra­xis Fier­mann & Eller in Herolds­bach und Ker­s­bach sowie der Apo­the­ker Herr Dr. Peter Lass­ner aus der Apo­the­ke am Horn­schuch­park in Forch­heim stell­ten alle Vor­tei­le und der­zei­ti­gen Begren­zun­gen im Detail vor und set­zen auf ein gutes Gelin­gen. Der Wirt­schafts­för­de­rer des Land­rats­am­tes Herr Dr. Andre­as Rösch, die Exper­tin Patri­cia Triß­ler für digi­ta­le Gesund­heits­an­wen­dun­gen der Forch­hei­mer Fir­ma Pro­Ca­re­ment und der Geschäfts­füh­rer Sean Mon­ks von „Mon­ks – Ärz­te im Netz“ zeig­ten die gro­ßen Vor­tei­le der Tele­me­di­zin für den länd­li­chen Raum auf wie ver­schlüs­sel­te Video­sprech­stun­den, digi­ta­le Unter­stüt­zung für mehr Sicher­heit in kri­ti­schen Gesund­heits­si­tua­tio­nen bei Herz­schwä­che. Um die­se Anwen­dun­gen auch über­all unter­wegs nut­zen zu kön­nen, beton­te Herr Dr. Rösch müs­se das 5‑G-Netz der Mobil­funk­fir­men noch wei­ter aus­ge­baut werden.

Am Stand vom Inha­ber der Mucki­bu­de, Herr Mat­thi­as Ruschig, konn­ten neue­ste Smart­watches – eine Leih­ga­be der Fir­ma Saturn aus Nürn­berg – beim Gehen auf dem Lauf­band aus­ge­te­stet wer­den, und die für Gesund­heits­för­de­rung ver­ant­wort­li­che Geschäfts­stel­len­lei­te­rin der Gesund­heits­re­gi­onplus, Frau Julia Schal­ler, gab Tipps, um Bewe­gung ein­fach in den All­tag zu inte­grie­ren. Die Forch­hei­mer Gesund­heits­exper­tin Frau Doris Spod­dig der AOK Bam­berg brach­te Licht ins Dun­kel, wie seriö­se und hilf­rei­che Quel­len im Inter­net gefun­den wer­den kön­nen, um bei ersten leich­ten Beschwer­den sich selbst hel­fen zu kön­nen. Für ver­schie­den Erkran­kun­gen bie­tet die AOK soge­nann­te „Online-Coa­ches“ für ein ver­bes­ser­tes Gesund­heits­wis­sen zur Unter­stüt­zung an.

Für die digi­ta­le Teil­ha­be für ALLE teste­ten Bür­ge­rIn­nen und Senio­ren­be­auf­trag­te die viel­fäl­ti­gen Ange­bo­te, um sich schlau zu machen, wie digi­ta­le Medi­en den All­tag von Senio­rin­nen erleich­tern kön­nen. Frau Simo­ne Napio­tek vom Ver­brau­cher­ser­vice Bay­ern star­te­te den Nach­mit­tag mit den wich­ti­gen Tipps zum Siche­ren Bezah­len im Inter­net. Der Leh­rer Herr Mat­thi­as Amm, Mit­tel­schu­le EBS, und der Senio­ren­bei­rat Herr Wolf­gang Meh­rer stell­ten ihr gemein­sa­mes Han­dy­pro­jekt vor, bei dem Schü­le­rIn­nen Senio­ren hel­fen, das Smart­phone zu beherr­schen. Frau Anne-Marie Lipp­hardt von der Uni­ver­si­tät Erlan­gen stell­te die ILI-Selbst­lern­soft­ware vor, bei der man sich sehr gut über Smar­tHome infor­mie­ren kann. Und Herr Mar­kus Kusch­ka von der Volks­hoch­schu­le Forch­heim infor­mier­te über die VHS- Ange­bo­te für Senio­ren zur digi­ta­len Nutzung.

Für Stau­nen sorg­te Frau Fran­zis­ka Geb­hardt von enna. Enna bie­tet eine spe­zi­el­le Docking­sta­ti­on, auf die Senio­rIn­nen nur noch die jeweils indi­vi­du­ell bebil­der­te Kar­te auf­le­gen müs­sen und dann direkt mit dem hin­ter­leg­ten Link ver­bun­den sind. Der Video­an­ruf bei der Toch­ter oder das Schau­en der Lieb­lings­sen­dung am Tablet ist dann per Kar­ten­auf­le­gen sicher mög­lich: „Ein­fach – Geni­al“. Frau Edel­traud Rös­ner ist die glück­li­che Gewin­ne­rin des vom Land­kreis ver­lo­sten 3‑Mo­nats-Abos von enna.

Eben­so begei­ster­te die egon-App des VGN: Herr Juli­an Heuß und Frau Mau­ra Görisch mach­ten Schluss mit Tarif­zo­nen, Monats­kar­ten oder müh­sa­mem Bedie­nen von Fahr­kar­ten­au­to­ma­ten. Ein­fach die App aufs Smart­phone laden,

wischen und los­fah­ren. So wird die Nut­zung des ÖPNV für „Wenig­fah­rer“ sogar gün­sti­ger als bei der Nut­zung der bis­he­ri­gen Kar­ten. Eine ein­zig­ar­ti­ge Idee, so dass die Besu­cher am lieb­sten gleich los­ge­fah­ren wären um es aus­zu­pro­bie­ren. Herr Tho­mas Reb­han vom ÖPNV des Land­rats­am­tes gab Tipps zu den pas­sen­den Lini­en im Landkreis.

Das Gesund­heits­fo­rum der Gesund­heits­re­gi­onplus Land­kreis Forch­heim hat­te die Arbeits­grup­pe sek­tor-über­grei­fen­de Ver­sor­gung beauf­tragt, alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit den tech­no­lo­gi­schen Neue­run­gen im Gesund­heits­we­sen ver­traut zu machen. Für die digi­ta­le Teil­ha­be für alle Bür­ge­rIn­nen ist unter ande­rem ein siche­rer Umgang mit dem Com­pu­ter, Smart­phone oder Tablet die nöti­ge Vor­aus­set­zung. Die Gesund­heits­re­gi­onplus ist ein vom Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge geför­der­tes Pro­jekt mit einer Lauf­zeit von fünf Jahren.

Wei­te­re Aus­künf­te dazu erhal­ten Sie von Frau Bär­bel Mati­as­ke unter Tel. 09191/86–3510 bzw. Julia Schal­ler unter Tel. 09191/86–3511.