Der BRK-Alt­stadt­park (Eichel­weg 11) ver­an­stal­tet am 14. Dezem­ber einen Infor­ma­ti­ons­nach­mit­tag zum The­ma öffent­lich-zugäng­li­che Defi­bril­la­to­ren und dem Defi-Netz­werk Bayreuth.

Plötz­li­ches Herz­ver­sa­gen bleibt die füh­ren­de Todes­ur­sa­che in Deutsch­land. Die gute Nach­richt ist, dass ein recht­zei­ti­ger Ein­satz eines auto­ma­ti­schen exter­nen Defi­bril­la­tors (AED) vie­len Betrof­fe­nen eine erheb­li­che Chan­ce bie­tet, einen Herz­still­stand ohne blei­ben­de Schä­den zu überleben.

Eine flä­chen­decken­de Ver­füg­bar­keit öffent­lich-zugäng­li­cher Defi­bril­la­to­ren, die auch von Lai­en bedient wer­den kön­nen, ist daher ent­schei­dend, um im Ernst­fall Leben zu retten.

In die­sem Zusam­men­hang enga­giert sich das Pro­jekt Defi-Netz­werk Bay­reuth des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth in Zusam­men­ar­beit mit der Inte­grier­ten Leit­stel­le (ILS) Bayreuth/​Kulmbach seit vie­len Jah­ren. Ziel ist es, Ein­rich­tun­gen, Ver­ei­ne und ande­re Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen bei der Errich­tung von öffent­lich-zugäng­li­chen Defi­bril­la­to­ren zu unterstützen.

Mit 260 sol­cher Gerä­te ist der Leit­stel­len­be­reich Bayreuth/​Kulmbach füh­rend in der Bereit­stel­lung von Defi­bril­la­to­ren pro Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­ner. Über 80 die­ser Gerä­te sind inte­gra­ler Bestand­teil des DefiNetz­werks Bay­reuth und befin­den sich in eigens kon­zi­pier­ten Not­fall­sta­tio­nen, die eine direk­te Ver­bin­dung zur ILS Bayreuth/​Kulmbach gewähr­lei­sten. Die­se Sta­tio­nen ermög­li­chen nicht nur einen jeder­zei­ti­gen Kon­takt zur Inte­grier­ten Leit­stel­le, son­dern bie­ten auch rund um die Uhr Zugang zu einem Defibrillator.

Die Errich­tung einer wei­te­ren Not­fall­sta­ti­on ist auch an der Senio­ren­ein­rich­tung BRK-Alt­stadt­park im Bay­reu­ther Stadt­teil Alt­stadt geplant. Die­ses Vor­ha­ben wird allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern rund um den BRK-Alt­stadt­park im Not­fall zur Ver­fü­gung stehen.

Der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth und der BRK-Alt­stadt­park laden herz­lich zu einem Infor­ma­ti­ons­nach­mit­tag zum The­ma Defi-Netz­werk Bay­reuth und öffent­lich-zugäng­li­che Defi­bril­la­to­ren ein. Das Team des BRK-Alt­stadt­parks freut sich auf Ihre Teil­nah­me an der Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am Don­ners­tag, den 14. Dezem­ber 2023, um 15 Uhr, in der Cafe­te­ria des BRK-Alt­stadt­parks am Eichel­weg 11, 95445 Bay­reuth.