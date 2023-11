Am Sonn­tag, den 26. Novem­ber, lädt Weis­main zum Scheu­nen­markt ein. In und um die Scheu­ne der ehe­ma­li­gen Braue­rei Fuchs im Kasten­hof prä­sen­tie­ren regio­na­le Hob­by­künst­ler und Kunst­hand­wer­ker von 11 bis 17 Uhr hand­ge­fer­tig­te und lie­be­voll gestal­te­te Waren an. Wer Weih­nachts­de­ko­ra­ti­on oder schon die ersten Weih­nachts­ge­schen­ke sucht, wird hier bestimmt fün­dig. Für das leib­li­che Wohl ist wie­der ein­mal bestens gesorgt!

